Odpoved brez utemeljenega razloga: šef ga je odpustil, on pa je storil to

Ali ste prejeli odpoved, pa ste svoje delo opravljali vestno in brez napak? V današnjem negotovem poslovnem svetu se to žal dogaja vse pogosteje. Delodajalci lahko pod določenimi pogoji podajo redno odpoved iz poslovnih razlogov ali zaradi nesposobnosti – tudi če delavec ni storil ničesar narobe. A takšna odpoved mora biti zakonsko utemeljena, spoštovati mora določene postopke in vi imate kot delavec pravico do zaščite. Preverite, kaj lahko storite v takšni situaciji in kako vam lahko pravna pomoč pomaga do pravične rešitve . Pripravljenost na težke čase se začne v dobrih – saj nikoli ne vemo, kaj nas čaka za vogalom.

Z zavarovanjem pravne zaščite si zagotovite tako pravno kot finančno varnost

Večina med nami se vsaj enkrat v življenju sreča tako z zdravnikom kot z odvetnikom. Medtem ko zdravstvena zavarovanja dojemamo kot nekaj samoumevnega – saj imamo vendarle samo eno zdravje – pa se pri pravnih storitvah pogosto ne zavedamo njihove vrednosti in morebitnih stroškov, dokler se ne znajdemo v zapleteni situaciji.

Ko se zgodijo pravne težave, si hitro lahko priznamo, da si odvetniških in sodnih stroškov preprosto ne moremo privoščiti vsi. In takrat je lahko že prepozno za razmislek. Zato je dobro, da na možnost pravnih zapletov pomislimo vnaprej. Tako kot nas obvezno zdravstveno zavarovanje varuje pred visokimi stroški zdravljenja, nam zavarovanje pravne zaščite omogoča dostop do strokovne pomoči in nas varuje pred nepričakovanimi stroški pravnih storitev.

ARAG, enemu izmed vodilnih ponudnikov zavarovanja pravne zaščite na svetu. Izguba zaposlitve ni le finančni, temveč tudi čustveni stres – a s pravim zavarovanjem niste sami. Ne glede na to, ali odpoved podajate sami ali ste jo prejeli od delodajalca, je izjemno pomembno, da je postopek izveden v skladu z zakonom. Še posebej bodite previdni pri odpovedih, pri katerih so razlogi nejasni ali dvomljivi. Pomagajo vam lahko pri zavarovalnici, enemu izmed vodilnih ponudnikov zavarovanja pravne zaščite na svetu.

"Dobil sem odpoved, čeprav nisem naredil nič narobe"

Odpoved pogodbe o zaposlitvi, zlasti če je podana iz krivdnih razlogov, predstavlja za delavca resno situacijo z možnimi dolgoročnimi finančnimi in psihosocialnimi posledicami. Takšna odpoved je dopustna le, če delodajalec navede konkretne in dokazljive razloge, ki pomenijo hujšo kršitev delovnih obveznosti.

V primeru prejema odpovedi iz krivdnih razlogov je priporočljivo, da delavec takoj preuči vsebino odpovednega dokumenta, preveri navedene razloge ter oceni, ali so ti v skladu z zakonodajo in dejanskim stanjem. Če obstaja dvom v zakonitost odpovedi, ima delavec pravico do sodnega varstva. V tem primeru je ključno, da zbere ustrezne dokaze, kot so dokumentacija, elektronska komunikacija, pričanja sodelavcev in druge relevantne okoliščine.

Postopek dokazovanja neupravičenosti odpovedi je lahko dolgotrajen in zahteven, zato je strokovna pravna pomoč v takih primerih nujna. Pravno zavarovanje, kot ga nudi ARAG , omogoča dostop do pravnih strokovnjakov, ki delavcu svetujejo, preverijo zakonitost odpovedi in po potrebi pripravijo pravna sredstva, vključno s tožbo zaradi nezakonite odpovedi.

Odpoved iz poslovnih razlogov: kdaj je upravičena?

Delodajalec lahko redno odpove pogodbo tudi iz poslovnih razlogov, na primer zaradi zmanjšanja obsega dela, organizacijskih sprememb ali finančnih težav. Vendar morajo biti razlogi za odpoved jasno opredeljeni, konkretno obrazloženi in dokazljivi. Pogoste splošne navedbe, kot sta "optimizacija poslovanja" ali "zmanjšanje stroškov", niso vedno zadostna utemeljitev za zakonito odpoved.

Zaposleni mora biti pozoren, če odpoved sledi bolniški odsotnosti, izraženemu nestrinjanju z delodajalčevimi odločitvami ali drugim dogodkom, ki bi lahko kazali na osebne motive za prekinitev delovnega razmerja. V takšnih primerih obstaja verjetnost, da odpoved ni skladna z veljavno delovno zakonodajo. V praksi se pogosto izkaže, da se delavci ob odpovedi zaradi visokih stroškov in kompleksnosti postopkov ne odločijo za uveljavljanje svojih pravic – a ni treba, da je tako.

Prvi korak zaščite svojih pravic

Da bi učinkovito zaščitili svoje pravice v službi, se čim prej posvetujte s pravnim strokovnjakom, ki vam lahko pomaga pri vseh korakih – od pregleda odpovedi do pravnih ukrepov. Če je odpoved s strani delodajalca nezakonita, vam bo pomagal pri pripravi pritožbe in zahtevanju razveljavitve odpovedi.

V vsakem primeru vam ARAG zagotavlja odvetnika, ki bo zastopal vaše interese v sodnem postopku. Pomembno opozorilo je, da zavarovanje ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja. Pri tem pa morate vedeti, da je za pravno zaščito na področju delovnega prava predvidena čakalna doba tri mesece, medtem ko za spore, ki se zgodijo v času od začetka zavarovanja do poteka čakalne dobe zavarovanja, varstva ni.

Za boljše razumevanje, kako deluje zavarovanje pravne zaščite ARAG v praksi, navajamo dva primera: Primer 1: Zavarovanec je prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Po pregledu primera je pooblaščeni odvetnik ocenil, da odpoved ni skladna z zakonom, zato je vložil tožbo na Delovno sodišče. Postopek se je končal s sodno poravnavo. Zavarovalnica ARAG je pokrila stroške postopka v višini 780,27 evra, ki so vključevali tako odvetniške kot sodne stroške. Primer 2: Zavarovanka je prejela obvestilo o domnevni kršitvi pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik jo je zastopal na zagovoru pri delodajalcu, kjer je bila dosežena poravnava, s katero se je odpoved preprečila. Zavarovalnica ARAG je v tem primeru krila stroške v višini 208,91 evra. Zavarovanje pravne zaščite za vas in vaše najbližje lahko hitro in enostavno sklenete prek spleta.

Široka mreža odličnih odvetnikov po dostopni ceni ARAG je v Sloveniji prisoten od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov, zavarovalcem pa omogoča uresničitev največje pravne varnosti. Za brezplačen nasvet vam posredujejo kontaktne podatke odvetnika, ki je v vaši bližini in je strokovnjak za področje, kjer imate težavo. Z odvetnikom boste uskladili, kaj vse je treba storiti v boju za vaše pravice. Odvetnik bo potem opravil svoje delo in poskrbel, da boste obveščeni o nadaljnjih korakih. ARAG plača stroške sodnih taks, izvedencev ... Ko je zavarovalni primer končan, plača ARAG tudi stroške odvetnika in stroške nasprotne strani. Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in izvensodnih postopkov, oziroma povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške izvensodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 12,59 EUR evra za paketa Varnost in Služba. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja:

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na situacije, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

