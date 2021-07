Pippen ponuja nevsakdanjo izkušnjo za 92 dolarjev

Preko portala Airbnb Scottie Pippen ponuja trikratno nočitev za eno noč za največ štiri ljudi za 2., 4. in 6. avgusta. Nočitev stane 92 dolarjev (plus stroški in davek) - takšen znesek ni naključen. Leta 1992 je namreč Pippen s soigralci v Barceloni postal olimpijski prvak.

Omenjene dni je nekdanji odlični košarkar izbral, ker si bodo v teh dneh košarkarski navdušenci v ZDA lahko pogledali odločilne košarkarske dvoboje na OI.

"Sem dvakratni nekdanji olimpijec, zato sem navijačem hotel dati možnost, da vidijo, kako je tekmo gledati iz mojega doma. Imam košarkarsko igrišče in lep bazen. To je priložnost, da navijaču ponudim možnost, da živi to izkušnjo, gleda tekme iz mojega doma in spi v moji postelji," je ob tem dejal šestkratni zmagovalec lige NBA s Chicago Bulls.

Scottie Pippen predstavlja svoj razkošni dom:

Pippen bo goste ob prihodu pozdravil virtualno, ti pa bodo med drugim imeli dostop do njegovega notranjega košarkarskega igrišča, kina, zunanjega bazena in notranje savne.

"Ta izkušnja z Airbnb je samo za čas OI. To je odličen čas za to in kateri prostor bi bil za ogled iger lahko boljši kot dom dvakratnega olimpijca?" je ob tem še dejal Pippen.

Košarkarski olimpijski turnir se bo sicer pričel 25. julija, Slovenijo pa prva tekma skupinskega dela proti Argentini čaka dan pozneje.