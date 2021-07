Ameriški košarkarji po dveh porazih vendarle do zmage

Košarkarska reprezentanca ZDA je po dveh zaporednih porazih vendarle dosegla zmago v pripravah na olimpijske igre v Tokiu. ZDA so po porazih z Nigerijo in Avstralijo v Mandalay Bay Events Centru v Las Vegasu ugnale Argentino s 108:80.

Med varovanci Gregga Popovicha sta s po 17 točkami izstopala Kevin Durant in Bradley Beal. Kar peterica ameriških košarkarjev je dosegla dvomestno število košev. Zach LaVine jih je dosegel 15, Damian Lillard 13 in Bam Adebayo 12.

"Igrali smo bolj zavzeto. Boljši smo bili predvsem v obrambi, sicer pa smo res igrali košarko, se navajali drug na drugega in prikazali lepe akcije," je po tekmi povedal Adebayo.

"Proti Avstraliji smo en polčas odigrali dobro, imeli skok, igrali obrambo in imeli dober ritem, nato pa smo v drugem delu popustili. Danes smo to obdržali skozi celo tekmo in upam, da je to znak, da postajamo boljši," pa je po tekmi povedal Popovich.

Za Argentino je 41-letni Luis Scola, nekdanji zvezdnik lige NBA, dosegel 16 točk, Nicolas Laprovittola 13 in Facundo Campazzo 12.

V pripravah na OI Američane čakata še povratni obračun z Avstralijo in v generalki pred odhodom na Japonsko tekma s svetovnimi prvaki Španci.