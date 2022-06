Sinova legend lige NBA dočakala veliki trenutek

Los Angeles Lakers so takoj na začetku prestopne tržnice poskrbeli za dva, vsaj na papirju in po imenu, pomembna prestopa. Takoj po koncu nabora lige NBA so namreč sklenili sodelovanje z 22-letnim Shareefom O'Nealom in 21-letnim Scottyjem Pippenom, ki sta sodelovala tudi na naboru, a nista bila izbrana. Oba se bosta verjetno kot člana LA Lakers kalila v NBA G oziroma razvojni ligi.

Shareef O'Neal in Scotty Pippen Jr. v svetu košarke nista neznanki predvsem zahvaljujoč slavnima očetoma. 22-letni Shareef je namreč sin Shaquilla O'Neala, čigar dres so leta 2013 pri LA Lakers upokojili, leto mlajši Scotty Jr. pa je sin Scottieja Pippena. 211 centimetrov visoki 22-letni košarkar se je prijavil na nabor lige NBA, čeprav mu je legenda lige NBA, njegov oče, svetovala drugače. Oba sta na naboru ostala brez izbora.

Dreams come true🙏 Let’s get to work #lakeshow 💜💛 pic.twitter.com/dYS6xiJYzL — Scotty Pippen Jr (@spippenjr) June 24, 2022

Sta pa svetli trenutek doživela po naboru, ko so pogodbo z njima sklenili pri LA Lakers. "Rodil sem se v tej ekipi. Moj oče in Kobe sta osvajala prvenstva, ko sem se jaz rodil, zdaj pa sem jaz del te ekipe. To je noro, sem brez besed," je ob podpisu pogodbe dejal O'Neal, ki je v pretekli sezoni v univerzitetni ligi igral na le 14 tekmah, na katerih je v povprečju dosegel 2,9 točke in 2,1 skoka v devetih minutah na tekmo.

shareef o’neal and scotty pippen jr? i see the vision @lakers pic.twitter.com/jD6beNw1HD — jaden ! (@jadenjaegerr) June 24, 2022

Nad pogodbo pa je bil presrečen tudi Pippen, ki je z LA Lakers podpisal dvoletno sodelovanje, v katerem bo lahko igral za prvo ekipo in ekipo, ki nastopa v G-ligi. 21-letni košarkar je v pretekli univerzitetni sezoni za ekipo univerze Vanderbilt dosegal 20,4 točke in 4,5 asistence na tekmo. Kljub dobri statistiki pa je na naboru ostal brez ekipe, saj naj bi po mnenju oglednikov šepala njegova fizična pripravljenost.

