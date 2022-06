Zdaj tudi uradno: Dončić ima novega soigralca

Dogovor, o katerem se je veliko dogovorilo prejšnji teden, ni smel postati uraden pred naborom lige NBA, na katerem so Mavericks s 26. izborom izbrali Wendella Moora Jr. in ga nato skupaj z Bobanom Marjanovićem, Treyem Burkom, Marquesejem Chrissom in Sterlingom Brownom lahko prepustili Rocketsom. Rockets so nato Christiana Moora preselili v Minnesoto.

Žig odobritve je uradno prišel šele v petek. Z Woodom Mavericks dobivajo pomembnega igralca, ki se bo po njihovo dobro ujel v napadalne postavitve Mavericksov, ki sicer svojo igro v večini ustvarjajo okoli Luke Dončića. Wood je v prejšnji sezoni zadel 39 odstotkov metov za tri točke. "Christian nam daje nekaj, česar do zdaj nismo imeli," je ob podpisu pogodbe dejal generalni direktor Nico Harrison, potem ko je NBA v petek okoli 2. ure zjutraj po Dallasovem času potrdil dogovor. "Je dober skakalec. On je odličen atlet. Z Luko bo odličen v igri pick-and-roll. Lahko igra pod obročem, dober je tudi pri metu z razdalje. Zna napasti koš, zato smo nad tem prihodom navdušeni," je še dejal Harrison.

"Ali smo zdaj tekmeci?" pa je ob podpisu pogodbe nekdanje soigralce pri Houstonu zbodel Wood in bo tem izrazil veselje ob prihodu k Mavericksom: "Velika priložnost v Dallasu, navdušen sem," je še zapisal 26-letni košarkar.

Wood je v prejšnji sezoni na 68 tekmah s Houstonom v povprečju dosegal 17,9 točke, 10,1 skoka in blokado na tekmo.

