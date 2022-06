Dončićev novi soigralec prestal več kot triletno trpljenje

Ko je leta 2015 poizkusil s srečo na naboru lige NBA, ga ni izbralo nobeno moštvo. Tudi pozneje, ko je le dobil angažma pri klubih, je bil potisnjen na stranski tir in moral večkrat prestopiti prag razvojne lige v ZDA. A je vztrajal, čeprav je bil vseskozi v nemilosti. Šele pred tremi leti je zanj posijalo sonce. Dobil je prvo pravo priložnost, jo izkoristil do te mere, da je zdaj navdušil vodstvo Dallas Mavericks, da ga pripeljejo v Teksas kot okrepitev v igri pod košem. Christian Wood je košarkar, o katerem teče beseda.

Kaj so pri Dallas Mavericks v pretekli sezoni najbolj potrebovali? Iz vesolja se je v končnici videlo, da imajo največ težav pod obročem, kjer Dwight Powell in Maxi Kleber nista bila dorasla za boj proti Golden State Warriors, preglavice s skokom pa so bile prisotne že pred tem proti Phoenix Suns. Skok so konkretno izgubljali in to je bila ena od glavnih rak ran, da so se morali Luka Dončić in soigralci po finalni seriji zahodne konference posloviti od sanj o laskavi lovoriki.

V pisarnah so nemudoma zavihali rokave in hitro odreagirali ter v svoje vrste pripeljali Christiana Wooda. Košarkarja, ki je nadgradnja obeh omenjenih centrov.

Kdo je Christian Wood? Širši košarkarski publiki to ni pretirano znano ime. Spada v krog košarkarjev, ki celo ni bil izbran na naboru lige NBA, a mu je po številnih letih trpljenja uspelo odskočiti ter opozoriti nase. Prva dobra tri leta so bila zanj težka. Pri Philadelphia 76ers, kjer je začel leta 2015, Charlotte Hornets in Milwaukee Bucks je dobival obrobne vloge, se pogosto podajal v razvojno ligo, kjer je ohranjal stik z žogo.

Štiri leta čakal

V sezoni 2017/18 ga v najmočnejši ligi na svetu sploh nismo videli. Sprva se je odločil za odhod na Kitajsko, kjer sploh ni zaigral in kariero nadaljeval v ZDA. V razvojni ligi pri starih znancih Delaware 87ers. Njegovo povprečje je znašalo 23,3 točke, 10,4 skoka, 2,3 asistence in 1,7 blokade na tekmo. Poleti 2018 so ga v svoje vrste privabili pri Milwaukeeju, kjer spet ni dobil prave priložnosti za igro. Bucks so se marca 2019 odrekli njegovim uslugam in ga črtali iz moštva.

Vrhunci Christian Wooda v pretekli sezoni

Dva dni pozneje je našel novo sredino pri New Orleans Pelicans, kjer so se mu naposled obzorja le razširila. Nemudoma je dobil priložnost za dokazovanje in do konca sezone v povprečju dosegal 16,9 točke, 7,9 skoka in 1,3 blokade na tekmo.

Sledila je selitev v Detroit, zadnji sezoni pa je igral v dresu Houston Rockets. In to na zelo visoki ravni. V prvem letu je v dresu Raket v povprečju za skupno dobro ekipe prispeval 21 točk, 9,6 skoka na tekmo, v zadnji pa so se njegove številke zaustavile pri 17,9 točke, 10,1 skoka, 2,3 asistence in 1 blokada na obračun.

Učinkovitost pri trojkah ima boljšo kot večina pri Dallasu

Povrhu vsega je za 208 centimetrov visokega košarkarja zelo natančen pri metih z razdalje, saj je njegova učinkovitost metov izza črte 7,24 metra kar 39-odstotna. Pri Dallasu sta imela le Spencer Dinwiddie (40,4-odstotni met za tri točke) in Dorian Finney Smith (39,5) boljše razmerje v prejšnji sezoni.

Dolgo je čakal, da je prišel do prave priložnosti. Foto: Reuters

Pri Mavericks ga sicer že poznajo, saj je za njih igral v poletni ligi leta 2017, ko so jo Mavs v Orlandu tudi osvojili. Zdaj so v njem našli rešitev na centrskem položaju, kjer je zevala največja luknja. Skok je bil rak rana moštva Luke Dončića.

Powell in Kleber sicer izžarevata veliko energije, vendar nimata takšnega pedigreja, da bi imela nos za skok. In ta je eden od faktorjev pri Dallasu, ki ga morajo narediti, da bi lahko naredili še korak višje ali celo na sam vrh, kar je velika želja slovenskega šampiona in lastnika Dallasa Marka Cubana.

Pri skoku bo v veliko pomoč

Mavs so denimo proti kasnejšim prvakom Golden State Warriors izgubljali skok s povprečno razliko 11,4, kar je zelo pomemben podatek. Kevon Looney, čigar dobro opravljeno delo je večkrat izpostavil tudi Dončić, je v napadu prihajal do odbitih žog in omogočal ekipi dodaten napad.

Naigral se ni niti pri Detroit Pistons. Foto: Guliverimage

Luka je bil pri Dallasu v prejšnji sezoni z 9,1 skoka najboljši skakalec, centra Powell in Kleber pa sta imela denimo povprečje 4,9 in 5,9 skoka, kar je premalo za košarkarje na njunih igralnih mestih.

Športni direktor Nico Harrison je takoj po koncu sezone zavihal rokave in se dogovoril s Houston Rockets za zamenjavo. V Dallas je prišel Wood, v nasprotno smer pa so potovali Lukov veliki prijatelj Boban Marjanović, Marquese Chriss, Trey Burke in Sterling Brown, ki v tej sezoni v Dallasu niso imeli pomembnih vlog, ob tem pa bodo imeli Rockets še 26. izbor na letošnjem naboru.

Izjemne atletske sposobnosti

Če gledamo igro Wooda, bi lahko rekli, da nekoliko spominja na predstave Kristapsa Porzingisa, vendar ima hkrati še surovo atletsko moč. Američan se zna dobro odvajati po blokadah, kar bo dobrodošlo v navezi z Dončićem, saj je povrhu vsega še izjemno skočen in velikokrat žogo zabije v koš. Zna slediti igri, kar mu bo olajšalo igro s slovenskim košarkarskim virtuozom.

V pretekli sezoni sta si z Dončićem tudi zrla iz oči v oči. Foto: Reuters

Sicer ne velja za robustnega košarkarja, a zna s svojo hitrostjo vreči iz tira višje košarkarje in lahko odigra tudi ena na ena. Povrhu vsega je nevaren pri metih z razdalje, kar bo le dobrodošlo za ekipo Jasona Kidda. Širši napadalni arzenal ima, saj zna odigrati tudi hrbtno proti obroču, če na hrbet položi šibkejšega in nižjega košarkarja. V napadalnem smislu je Dallas dobil dobro okrepitev na tem položaju.

Težave pri pokrivanju čvrstih košarkarjev, kot sta Gobert, Ayton

V obrambi bo zaradi odličnih atletskih predispozicij sicer prav tako dobrodošel, saj je skočen in hkrati zmožen tekmecu dodeliti blokado, a ni vse zlato, kar se sveti. Wood (še) nima pravih obrambnih ambicij in ima slabosti pri branjenju koša. Zlasti, ko bodo proti njemu igrali čvrsti košarkarji, kot so Rudy Gobert, Deandre Ayton in ostali. V tem segmentu bo morala trenerska zasedba pri Dallasu veliko postoriti, da bo sledil napredek. Obramba je namreč zanj za zdaj še kar velika luknja. Neizkušenost, zlati z igranjem v končnici, prav tako.

Pomembno bo tudi, da se bo dobro vklopil v ekipo, v prvi vrsti pa se bo moral podrediti igri, ki bazira na Luki Dončiću. Če ima željo po osvojitvi naslova lige NBA, potem je jasno, da s tem ne bo težav. Dallas počasi, a vztrajno sestavlja mozaik za prihodnjo sezono. Prihod Wooda še ne zagotavlja, da bodo naslednje leto v finalu ali morda stopili na košarkarski vrh, v kar so se denimo v pretekli sezoni prepričali pri Atlanta Hawks, je pa nov korak pri gradnji moštva. Dobrodošlo bo tudi dejstvo, da se bo po poškodbi noge vrnil Tim Hardaway jr.

Bosta Dragić in Dončić združila moči tudi v klubskem okolju? Foto: Vid Ponikvar

Morda pride še Goran Dragić, ki bi z izkušnjami in znanjem veliko pripomogel Mavs, ko se bo sezona prevesila v izločilne boje.

Prav veliko manevrskega prostora za prihod morebitnega novega kakovostnega košarkarja poleti v Teksasu ne bodo imeli, če bodo ponudili visoko pogodbo še Jalenu Brunsonu, ki naj bi želel ostati v teksaškem moštvu. Z odhodi določenih košarkarjev bi lahko sprostili mesto novincu, če bi se odrekli uslugam tistim, ki imajo nekoliko višje pogodbe, a ne dajejo tistega, kar se od njih pričakuje. Med takimi, ki ju pri Dallasu ne bi pretirano pogrešali, sta Powell in Davis Bertans, ki imata skupaj za skoraj 28 milijonov dolarjev vredni letni pogodbi. A je jasno, da bodo morali v prvi vrsti zakrpati luknje z odhodi rezervistov, ki so odšli v Houston. Z zadnjo menjavo ima Dallas, če upoštevamo, da Brunson ostaja, v svojem moštvu dvanajst košarkarjev.