Nova namigovanja o NBA združitvi Dončića in Dragića

Potem ko so se že v lanski sezoni pojavile govorice, da bi Luka Dončić v Teksasu lahko dočakal Gorana Dragića, a se je ta na koncu po klavrni epizodi pri Torontu preselil k Brooklyn Nets, so se namigovanja o slovenski NBA združitvi zdaj znova okrepila.

Ameriški novinar, specializiran za pokrivanje NBA, Marc Stein je v petek na družbenem omrežju zapisal, da bodo po njegovih informacijah vodilni pri Dallas Mavericks raziskali možnosti, da se jim v prihodnji sezoni pridruži zlati slovenski kapetan.

As the leaguewide focus rapidly shifts to next week's draft and the June 30 start of free agency, sources say Dallas -- while prioritizing its need for more wing help -- does intend to explore the possibility of signing Goran Dragic this summer.



