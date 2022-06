Slovo Luke Dončića od velikega prijatelja?

Čeprav sezone še ni konec, je dogajanje na košarkarski tržnici vse bolj vroče tudi čez lužo, kjer so se, kot kaže, za prve poteze odločili tudi pri klubu Luke Dončića. Mavericks naj bi se odločili za posel s Houstonom, v katerem bo Dallas okrepil center Christian Wood, v Houston bodo odpotoval Boban Marjanović, Marquese Chriss, Trey Burke in Sterling Brown, ki v tej sezoni v Dallasu niso imeli pomembnih vlog, ob tem pa bodo imeli Rockets še 26. izbor na letošnjem naboru.

Breaking: The Houston Rockets are trading Christian Wood to the Dallas Mavericks for the 26th pick in the 2022 draft, Boban Marjanovic, Trey Burke, Marquese Chriss and Sterling Brown, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/HmzGcoluW1