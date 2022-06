Srb na pragu lige NBA

MVP zaključnega turnirja evrolige 2021 in 2022 Vasilje Micić naj bi bil na radarju številnih ekip lige NBA. Pravice člana Anadolu Efesa sicer trenutno pripadajo Oklahomi City Thunder, za njegove usluge pa naj bi se najbolj zanimali pri Denver Nuggets, Milwaukee Bucks in Chicago Bulls. Srb je bil sicer leta 2014 izbran na naboru lige kot 52. s strani Philadelphie.

Potem ko je moštvo Valencie, za katero bo tudi v prihodnji sezoni igral Klemen Prepelič, zapustil trener Joan Penarroya, so v španskem klubu zanj že našli menjavo. Ekipo bo po novem treniral Alex Mumbru, ki je s klubom podpisal triletno pogodbo. 42-letni Mumbur je do nedavnega vodil ekipo Bilbaa, del kluba pa je bil vse od leta 2009.

Valencia Basket announced Alex Mumbru as new coach on a three-year deal pic.twitter.com/vwdIK9RZiv