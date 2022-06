Lakovič odslej na klopi španskega prvoligaša

Ljubljančan Jaka Lakovič je uspešno igralsko kariero končal leta 2016 in se takoj podal v trenerske vode. Sprva je bil pomočnik v B-ekipi Barcelone in tudi pomočnik Igorja Kokoškova v slovenski reprezentanci. Z njo je leta 2017 osvojil evropski naslov. Od reprezentance se je poslovil leta 2019, ko je prvič postal glavni trener. Zadnje tri sezone je vodil nemški ratiopharm Ulm in ga dvakrat popeljal do polfinala nemške lige, v zadnji sezoni pa do osmine finala. Vse tri sezone so igrali tudi v eurocupu, v zadnji so se prebili do četrtfinala. Gostovali so tudi v Stožicah pri Cedeviti Olimpiji in tudi pri Gran Canarii.

Z Gran Canario je danes 43-letni Lakovič podpisal dveletno pogodbo. Špansko košarko dobro pozna, saj je pet let nosil dres Barcelone, s katero je osvojil evroligo in dva španska naslova. Kot novega trenerja Gran Canarie ga bodo uradno predstavili naslednji teden, ko bo pripotoval na Kanarske otoke.