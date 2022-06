Dragića ne bo silil, ima pa že dobro novico za eurobasket #video

Tako posebna sta, da njune vrednosti za reprezentanco ne moreš izmeriti, o Luki Dončiću in Goranu Dragiću pove Aleksander Sekulić. Tudi on si želi, da bi Gogi zaigral tudi na eurobasketu. Ima pa selektor za evropsko prvenstvo že eno dobro novico: ne le Vlatko Čančar, zanj bo po poškodbi nared tudi Klemen Prepelić.

Foto: Siniša Kanižaj / Sportida Poletje bo košarkarsko. Varovanci Aleksandra Sekulića so prvo akcijo začeli v sredo. To je tretji kvalifikacijski ciklus v skupini C za svetovno prvenstvo 2023. Nato bodo imeli tri tedne počitnic, nakar se začnejo priprave na eurobasket 2022. Pred jesenskim evropskim prvenstvom jih čakata še prvi dve tekmi drugega dela kvalifikacij za SP 2023. Predvidevamo namreč, da se bodo prebili iz skupine C. "Velik izziv za vse, ne samo za KZS, kar zadeva organizacijo, tudi za igralce. Po naporni klubski sezoni so se že zdaj priključili. Potem bo sledil malo daljši premor. Nato pa bomo spet lovili formo pred evropskim prvenstvom in nato še samo prvenstvo," nam je ob robu prvega treninga razlagal selektor Sekulić.

Na žalost samo ena pripravljalna tekma

Prvi trening so Sekulićevi izbranci opravili v ogrevalni dvorani v Stožicah. Foto: Siniša Kanižaj / Sportida Do ponedeljka bodo trenirali v Stožicah, nato odhajajo v Trst, kjer bodo 25. junija odigrali prijateljsko tekmo z Italijo. "Vsaka tekma je dobrodošla, ker imamo tako kratek čas za pripravo. Čeprav se fantje dobro poznajo. A se je treba resetirati iz klubske sezone na reprezentančno akcijo. Zato je potreben čas, da se ujamejo, navadijo drug na drugega. Zato je vsaka tekma dobrodošla, ampak na žalost je samo ena," pravi selektor.

"Težko je izmeriti njuno pomoč tej reprezentanci"

Spomini na eurobasket 2017 so še kako živi, pravi selektor Sekulić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kvalifikacijska tekma s Hrvaško v razprodanih Stožicah sledi 30. junija, na Švedskem pa bodo igrali tretjega julija. Fantje so že začutili vročico in so zelo motivirani, poudarja Sekulić. "Najpomembnejša je naslednja tekma, torej Hrvaška, nato se bomo ozirali proti Švedski. Vsi se tega zavedajo. Vsi želijo pomagati, da bi se nam uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo."

Tudi Luka Dončić in Goran Dragić. Košarkar Dallas Mavericks se bo pripravam priključil 27. junija, nekdanji član Brooklyn Nets se je na četrtkovem dopoldanskem treningu. "Ni treba izgubljati besed, kako pomembna sta tej reprezentanci. Oba to dokazujeta, posebej Luka s svojimi igrami. Pa tudi Goran je pokazal, čeprav je imel drugačno vlogo v Brooklynu, a je bil spet v ospredju. Težko je izmeriti njuno pomoč tej reprezentanci, ker sta zelo posebna igralca. To sta že pokazala v preteklosti, jaz upam, da bosta tudi zdaj."

Na eurobasketu tudi Čančar in Prepelić

Vlatko Čančar še ni povsem pozdravil poškodbe stopala, zato na teh treningih in tekmah s Hrvaško in Švedsko ne sodeluje. Bo pa zraven za eurobasket. Selektor Sekulić pa je sporočil še eno dobro novico. Do 25. julija, ko začnejo priprave za EP 2022, bo za košarko znova nared tudi Klemen Prepelić. Košarkar Valencie je marca utrpel dvojni zlom roke. "Klemen je že v procesu treninga. Ni mu še dovoljen kontakt. Rekel pa je, da bo pripravljen prišel 25. julija, ko začnemo priprave za evropsko prvenstvo. Takrat računamo nanj."

"Ko se spomni na eurobasket, ga zagotovo zasrbi, da bi igral"

Goran Dragić je pred petimi leti nosil Slovenijo na evropskem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Dragić v pretekli klubski sezoni sicer ni veliko igral, a ko je dobil priložnost, je dokazal, da je še vedno vrhunski. A njegovo telo ne zmore več naporov treningov in tekem čez celo leto. Vrača se za dve kvalifikacijski tekmi, predvsem z namenom, da se v Stožicah poslovi od navijačev. A kot je izdal Edo Murić, ga soigralci že prepričujejo, da bi bil zraven tudi na evropskem prvenstvu. "Igralci si zagotovo želijo Gogija. Spomini na eurobasket 2017 so zelo sveži. Vemo, kdo je bil MVP, kdo je bil kapetan. Tega ne bomo nikoli pozabili. Vsakič, ko pomislim na eurobasket, dobim kurjo polt. Zagotovo tudi Gogi. Zagotovo ga zasrbi, da bi igral. A morali bomo počakati, kako se bomo stvari odvijale in upamo na najboljše."

Selektor dodaja, da ga silili ne bodo. "Če bo pripravljen, da lahko pomaga reprezentanci na evropskem prvenstvo, bo dobrodošel. Zagotovo bo izhajal iz sebe, če je sposoben odigrati prvenstvo. Jaz mislim, da je. A zadnja je njegova. Nobeden pa mu ne more zameriti, če ne bo mogel pomagati na evropskem. Zdaj je pomembno, da nam bo pomagal na teh kvalifikacijskih tekmah."

Kvalifikacije za SP 2023, skupina C:



1. Finska 3 zmage - 1 poraz - 7 točk

2. Slovenija 2 - 2 - 6

3. Švedska 2 - 2 - 6

4. Hrvaška 1 - 3 - 5

Hrovat: To bo lepa zgodba

Po štirih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo ima Slovenija šest točk. V drugi del gredo sicer tri ekipe, a se prenašajo točke. In Slovenija je izgubila obe tekmi s Finsko. "Vemo, kaj smo naredili februarja. Mislim, da smo se vsi nekaj naučili. To je bila dobra šola za nas. Zdaj imamo nekaj več dni za priprave, tako da verjamem, da bomo maksimalno pripravljeni," odločno proti tekmama s Hrvaško in Švedsko gleda Gregor Hrovat. Polne Stožice in Dončić ter Dragić bodo za vse samo še dodaten motiv, dodaja. "Vsi smo videli, da je bila dvorana razprodana v nekaj urah. To bo lepa zgodba, lepa tekma in verjamem, da bomo pripravljeni na to."