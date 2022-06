Iz raja v pekel in nazaj, čustven vrtiljak Curryja in soigralcev

Iz raja v pekel in spet nazaj v raj. Čustveni vrtiljak, pravi MVP Stephen Curry. Golden State Warriors so se dve leti po tem, ko so bili najslabša ekipa v ligi NBA, vrnili na šampionski prestol. "Vsak dan nosiš težko breme. Želiš uresničiti sanje."

Pet finalov in tri lovorike v petih letih

Golden State Warriors so med letoma 2014 in 2019 zgradili dinastijo, kot rečejo Američani. S Stephenom Curryjem in Klayem Thompsonom so imeli dva izjemna strelca, z Draymondom Greenom energijo in obrambo. Andre Igoudala je bil faktor X s klopi, v zadnjih treh sezonah pa pika na i Kevin Durant. S tudi po več kot 65 zmagami v rednem delu so vsako sezono veljali za favorita in se v vseh petih uvrstili v veliki finale. Tri so osvojili. Vmes so jim zgradili še novo dvorano v San Franciscu.

Zadnjih 10 sezon Golden State Warriorsov:



2013: 47 zmag v rednem delu, poraz v 2. krogu končnice

2014: 51 zmag v rednem delu, poraz v 1. krogu končnice

2015: 67 zmag v rednem delu, prvaki (4:2 proti Clevelandu)

2016: 73 zmag v rednem delu, poraz v finalu (4:3 za Cleveland)

2017: 67 zmag v rednem delu, prvaki (4:1 proti Clevelandu)

2018: 58 zmag v rednem delu, prvaki (4:0 proti Clevelandu)

2019: 57 zmag v rednem delu, poraz v finalu (4:2 za Toronto)

2020: 15 zmag v rednem delu

2021: 39 zmag v rednem delu

2022: 53 zmag v rednem delu, prvaki (4:2 proti Bostonu)

Najslabši v covid sezoni

Bil je čustven vrtiljak, vse od poraza v finalu 2019, pravi Steph Curry. Foto: Reuters Nato pa: odhod Duranta in Igoudale, pa poškodbe Thompsona in Curryja. V sicer skrajšani sezoni 2019/2020 so dobili samo 15 tekem (50 porazov), najmanj med vsemi klubi v ligi. Vsi so govorili, da je z dinastijo konec. A Curry, ki je lani odigral le pet tekem, in Thompson, ki je izpustil dve celotni sezoni, sta pozdravila poškodbe in letošnja sezona se je začela obetavno. Sredi sezone pa sta bila oba ponovno na klopi za poškodovane. S 53 zmagami v rednem delu jih nihče ni uvrščal v ožji krog favoritov za naslov prvaka. A so v končnici igrali serijo za serijo bolje, tako zvezdniška trojica kot njihovi novi pomočniki. Padli so Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks in zdaj še Boston Celtics.

Kerr: Veliko je bilo neznank

"Vsi naslovi so edinstveni, vsi so posebni," je o četrtem v vlogi glavnega trenerja razlagal Steve Kerr, ki je bil petkrat prvak že kot igralec. "Ta je najbolj neverjeten z zorne točke, kje smo bili prejšnji dve sezoni. Veliko je bilo neznank. Poškodovan je bil Klay, ob koncu sezone še Draymond in Steph. Veliko je novih fantov. Novi obrazi okrog našega jedra. Nekaj posebnega je, ko vidiš, kako so napredovali in koliko so prispevali Andrew Wiggins, Kevon Looney in Gary Payton. Enako Jordan Poole. Pa še koga sem pozabil. A za naslov je potrebna celotna ekipa. In mi imamo odlično skupino, ki je opravila posel."

Curry: Tri leta smo nosili težak nahrbtnik

Steve Kerr je prvak že devetič, četrtič kot trener Golden State Warriorsov. Foto: Reuters "Zadnji dve leti se je govorilo, da smo prestari, pa da je težko obdržati jedro ekipe in obenem razvijati mlade igralce," je o dvomih prenove Warriorsov, ki so jo imeli tako zunanji opazovalci, govoril Stephen Curry, ki je četrtemu prstanu dodal še prvi naziv MVP finala. "A kar naenkrat smo se prek Denverja, nato Memphisa in potem Dallasa prebili do Bostona. Rečeš si: Tukaj smo. Prav neverjetno. In potem smo prišli do ciljne črte. Mislim, da je ta naslov drugačen, saj smo tri leta nosili težak nahrbtnik." Pri tem je Curry mislil na poraz na šesti tekmi finala 2019 s Toronto Raptors.

"Zadnja dva meseca končnice, pravzaprav zadnja tri leta in zdaj zadnjih 48 ur so bili čustveni vrtiljak. Vsak dan nosiš težko breme. Želiš uresničiti sanje. In zdaj smo jih. Kar dobiš kurjo polt, ko pomisliš čez koliko gorja smo šli, da smo se vrnili nazaj sem. Zato je ta naslov tako drugačen," je še razlagal 34-letni Curry, ki si je stopalo poškodoval pred dvema mesecema. Pred dobrim tednom dni si je še enkrat zvil gleženj, a je vseeno odigral vse tekme finala. Uspelo pa jim ni samo zaradi košarkarskih kvalitet, ampak tudi zaradi same miselnosti, šampionske miselnosti. "Imamo pravo mentaliteto. Verjamemo, zaupamo, da nam lahko uspe. To smo govorili celotno sezono. To je naš šampionski DNK."