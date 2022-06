Ko večerjo plača Shaq: 23 tisočakov za neznance

Bil je vrhunski košarkar, ne nazadnje je že v NBA hiši slavnih. Danes je jezični analitik na malih zaslonih. Shaquille O’Neal. Še danes dobro služi, tako mu ni težko v enem večeru zapraviti več tisoč ameriških zelencev. Ni prvič, da iz ZDA poročajo, da je v restavraciji pustil visoko napitnino. Še več: vsem v restavraciji je plačal večerjo.

Zgodilo se je pred dnevi v Jue Lan CLubu v New Yorku. Na večerji je bil z neznano žensko. Na zmenku. Ločen je že 13 let. Kot poročajo ameriški mediji, v omenjeni kitajski restavraciji tako visoke napitnine še niso dobili. Obenem je poravnal račun za vseh 40 miz, ki so bile zasedene tisti večer. V vrednosti več kot 23 tisoč evrov. Ni pa želel, da bi preostali gostje izvedeli, da bo plačal on.