Nihče jih ni zbral toliko kot Luka Dončić

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v tem tednu odigrala prvo in hkrati tudi edino pripravljalno tekmo pred kvalifikacijskima obračunoma za svetovno prvenstvo, ki Slovence čakata prihodnji teden. V začetku prihodnjega tedna se bo slovenski izbrani vrsti lahko pridružil tudi Luka Dončić, ob tem pa selektor Aleksander Sekulić računa na dobre predstave tudi preostalih reprezentantov, za katerimi so bolj ali manj uspešne klubske sezone.

Slovenska košarkarska javnost na koledarju pospešeno črta dni, ki slovensko reprezentanco ločujejo do prvega dneva v tem reprezentančnem ciklu. Slovenci se bodo namreč na zadnji dan v juniju v razprodanih Stožicah pomerili v izjemno pomembnem obračunu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo z reprezentanco Hrvaške, zatem pa bodo odpotovali še na Švedsko, kjer bo svojo zadnjo tekmo v reprezentančnem dresu odigral Goran Dragić. Slovenija bo v Skandinaviji tudi sklenila prvi del kvalifikacij, ki pa je zelo pomemben, saj se bodo vse točke, osvojene v prvem delu tekmovanja, prenesle v drugi del.

Slovenija bo v zadnjem ciklu prvega dela kvalifikacij lahko računala na pomoč dveh igralcev NBA, tretji predstavnik najelitnejše košarkarske lige, Vlatko Čančar, bo namreč kvalifikacije zaradi okrevanja po poškodbi izpustil. Na seznamu Aleksandra Sekulića je tako preostalo še 14 košarkarjev, ki jih po napornih klubskih sezonah čaka še delovno poletje v reprezentančnem dresu.

Slovenci se vneto pripravljajo na kvalifikacijski tekmi prihodnji teden. Foto: Siniša Kanižaj / Sportida

Dva predstavnika lige NBA in eden evrolige

Zagotovo je največ tekem v tej sezoni zbral Luka Dončić− skupno v ligi NBA kar 80 tekem −, ob tem pa je blestel praktično na vsaki. Z Dallasom je sezono končal v polfinalu zahodne konference lige NBA, kjer je moral priznati premoč kasnejšim prvakom Golden State Warriors. Dončić bo v zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah sodeloval še z enim košarkarjem iz lige NBA, ki pa za razliko od njega v tej sezoni ni pretirano užival. Goran Dragić je sezono namreč začel v Torontu, kjer se je njegova pot klavrno in hitro zaključila, nato pa je sledila selitev k Brooklynu, kjer pa Gogi, ki bo na Švedskem reprezentančni košarki dokončno pomahal v slovo, ni dobil tistega, česar si najbolj želi – šampionskega prstana. Kljub temu je bil v končnici starejši od bratov Dragić eden boljših predstavnikov ekipe iz Brooklyna, ki je sicer sezono sklenila že v prvem krogu.

Prizor, ki je razveselil slovenske navijače. Foto: KZS

Trenutno se v slovenski zasedbi na treningih poti 12 igralcev, tako kot Dončić se bo v naslednjih dneh ekipi pridružil tudi Žan Mark Šiško. Slovenski organizator igre je namreč šele v nedeljo odigral zadnjo tekmo finala nemške lige BBL, kjer je njegov Bayern v finalni seriji moral z 1:3 priznati premoč berlinski Albi. Šiško je sicer v tej sezoni evrolige z nemško ekipo prišel v končnico, v četrtfinalu pa je šele po petih tekmah predal orožje proti kasnejšemu polfinalistu Barceloni.

Foto: Marko Metlaš/Sportida

Dodobra uigrana je že trojica Jaka Blažič - Zoran Dragić - Edo Murić, ki je v dresu Cedevite Olimpije v tej sezoni poskrbela za nekakšen preporod slovenske klubske košarke, ob tem pa večkrat po dolgem času napolnila dvorano Stožice. Olimpija je sicer sezono v EuroCupu končala v četrtfinalu, v ligi ABA so Ljubljančani storili še korak dlje in se prebili v polfinale. So pa bili brez prave konkurence v ligi Nova KBM, kjer so se sprehodili do novega naslova državnega prvaka.

Del ekipe Ljubljančanov sta bila nekaj časa tudi Luka Rupnik in Žiga Dimec. Prvi se je v začetku decembra preselil v Turčijo, ki je z ekipo Yalovaspor sicer osvojil 15. mesto in tako izpadel iz elitne turške superlige. Je pa ob tem Slovenec nase večkrat opozoril predvsem z domiselnimi asistencami. Na Poljsko pa je pot peljala slovenskega centra Žigo Dimca, ki se je malce pred Rupnikom odločil za selitev k ekipi Anwila iz Wloclaveka. Ta je v poljski ligi Energa Basket osvojila končno tretje mesto.

Francija, Belgija, Španija, Srbija ...

V polfinalu francoskega prvenstva pa je sezono sklenil Gregor Hrovat, ki je s Pau Orthezom po šestem mestu v rednem delu sezone, nato v polfinalu z 1:3 klonil proti evroligaškemu in kasnejšemu prvaku Monacu. Je pa k lovorikam dodal naslov francoskega pokalnega zmagovalca. Do polfinala je z ekipo Leuven Bears v belgijskem prvenstvu prišel tudi Jakob Čebašek, ki je z 2:3 v polfinalni seriji moral priznati premoč Mechelenu. Slabše se je sezona končala za Alekseja Nikolića, ki je z Burgosom špansko ACB sklenil kot najslabša ekipa sezone.

Gregor Hrovat Foto: FIBA

Pod vodstvom enega izmed najslovitejših evropskih trenerjev se je dokazoval Gregor Glas, ki je v dresu Partizana čakal na vsako ponujeno priložnost. Srbski klub je sicer po zloglasnem finalu lige ABA regionalno tekmovanje sklenil na drugem mestu, v EuroCupu so se poslovili že v osmini finala, so pa veliko prahu dvignili z odločitvijo, da protestno ne bodo odigrali končnice srbskega državnega prvenstva.

Selektor Aleksander Sekulić si je zagotovo želel, da bi lahko na tekmah s Hrvaško in Švedsko računal na dva košarkarja, ki sta v pretekli sezoni branila barve Valencie, a Klemen Prepelič še ni povsem okreval po zlomu roke. Je pa pripravljen na nov reprezentančni izziv prišel Mike Tobey, ki je z Valencio sezono v španski ligi sklenil v četrtfinalu, ko je bila z 2:1 v zmagah boljša Baskonia, še korak prej pa se je njihova sezona končala v EuroCupu.

Na svojo priložnost pa bo v reprezentančnem dresu čakal tudi Jurij Macura, ki pa s klubsko sezono zagotovo ni pretirano zadovoljen. V tej se je s Krko poslovil od lige ABA.

Povprečja slovenskih reprezentantov v klubskih sezonah: Luka Dončić (Dallas Mavericks) – 28,4 točke, 9,1 skoka, 8,7 asistence na tekmo na 65 tekmah rednega dela lige NBA; 31,7 točke, 9,8 skoka, 6,4 asistence na 15 tekmah v končnici Goran Dragić (Toronto Raptors, Brooklyn Nets) – 7,5 točke, 3,1 skoka, 4,1 asistence na 21 tekmah rednega dela lige NBA; 10,5 točke, 4,5 skoka, 1,5 asistence na tekmo na 4 tekmah končnice Jaka Blažič (Cedevita Olimpija) –15,4 točke, 4,8 skoka, 3,6 asistence v EuroCupu; 14,1 točke, 4,9 skoka, 2,5 asistence v ligi ABA Zoran Dragić (Žalgiris, Cedevita Olimpija) – 6,3 točke, 3 skoki, 1,5 asistence na tekmo za Žalgiris; 10,7 točke, 5,4 skoka, 1,8 asistence na tekmo v EuroCupu; 12,8 skoka, 4,1 skoka, 1,9 asistence v ligi ABA Edo Murić (Cedevita Olimpija) – 10,4 točke, 5,2 skoka, 1,4 asistence na tekmo v EuroCupu; 9,4 točke, 4,9 skoka, 1,3 asistence v ligi ABA Žan Mark Šiško (Bayern München) – 4,3 točke, 1,3 skoka, 2,9 asistence v evroligi; 4,3 točke, 2,1 skoka, 4,9 asistence v nemškem prvenstvu Žiga Dimec (Cedevita Olimpija, Anwil Wloclavek) – 2,7 točke, 2 skoka, 0,2 asistence v ligi ABA; 11,2 točke, 5,2 skoka, 1 asistenca v poljskem prvenstvu Gregor Glas (Partizan) – 5,6 skoka, 1,7 skoka, 1,7 asistence v EuroCupu; 4,9 točke, 1,3 skoka, 1,2 asistence Gregor Hrovat (Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez) – 12,6 točke, 4,1 skoka, 2,6 skoka v francoskem prvenstvu Aleksej Nikolić (San Pablo Burgos) – 5,8 točke, 1,8 skoka, 2,6 asistence v španskem prvenstvu Jakob Čebašek (Leuven Bears) – 13,3 točke, 5,9 skoka, 2,8 asistence v belgijskem prvenstvu Luka Rupnik (Cedevita Olimpija, Yalovaspor) – 5,3 točke, 1,8 skoka, 4,3 asistence v ligi ABA; 11,7 točke, 3,9 skoka, 8,1 asistence v turškem prvenstvu Mike Tobey (Valencia) – 6,9 točke, 4,1 skoka, 0,3 asistence v španskem prvenstvu, 10,3 točke, 5,7 skoka, 0,5 asistence v EuroCupu Jurij Macura (Krka) – 8 točk, 5,1 skoka, 1 asistenca v ligi ABA

