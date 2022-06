Slovenska košarkarska reprezentanca je gladko dobila pripravljalno tekmo pred naslednjima dvema kvalifikacijskima za SP 2023. V Trstu je Italijo premagala z 90:71. To je bila prva tekma z Goranom Dragićem (11 točk) in Luko Dončićem (12 točk) po skoraj petih letih. Dvorana je bila polna do zadnjega kotička.

Trst, pripravljalna tekma: Sobota, 25. junij, Trst, Allianz Dome Arena:

Italija : Slovenija 71:90

Woldetensae 13, 6 sk., Polonara 9, 8 sk.; Dončić 12, 7 sk., 5 as., G. Dragić 11, 4 as., Čebašek in Murić po 9, Z. Dragić in Nikolić po 8

Dolga vrsta pred dvorano Allianz Dome v Trstu že dve uri pred tekmo. Prvi so že uro in pol pred začetkom spremljali ogrevanje. Zvezdnika lige NBA Luke Dončića seveda. Ob predstavitvi košarkarjev slovenski niso dobili nič manj glasnega aplavza kot italijanski. In tudi Zdravljica se je pred začetkom tekme glasno pela. V prvi vrsti je s slovensko zastavo na dan državnosti visoko mahal predsednik Borut Pahor. Nato pa je bilo nestrpno pričakovanje končano. Tekma se je začela in tako Dončić kot Goran Dragić sta bila v prvi peterki. Že ob prvem stiku z žogo sta oba dobila glasen aplavz.

Prvo vodstvo Slovenije na tekmi je priboril Zoran Dragić, ko je zadel trojko za 10:7. Z bratom Goranom sta bila v uvodnih minutah najbolj razpoložena, starejši je dal štiri, mlajši pet točk (9:14). Dončiću se je v peti minuti tekme izpod obroča ponesrečilo zabijanje. Žoga se je z vrha obroča odbila visoko v zrak. Zgrešil je tudi prvi met za tri točke. Po petih zaporednih točkah Alekseja Nikolića je Slovenija prvič povedla z izdatnejšo prednostjo 21:14. Plus sedem pa je nato s svojim prvim košem na tekmi potrdil Dončić (16:23). Po prvi četrtini je Slovenija vodila s 27:23.

Drugo četrtino sta s trojkama odprla Goran Dragić in Jakob Čebašek (23:33). Dončić sprva ni bil pri metu (zgrešil je tudi tri proste mete od petih), je pa v 13. minuti pod košem z asistenco našel Gregorja Hrovata za vodstvo 37:25. A do konca polčasa je prednost Slovenije samo še rasla. V 17. minuti je s prvim košem na tekmi za plus 14 zadel Žiga Dimec (29:43), minuto pred koncem pa sta z zaporednima trojkama izid polčasa postavila Dončić in Čebašek. Plus 16 oziroma 53:37 za Slovenijo. S po devetimi točkami sta bila najboljša strelca Goran in Luka.

Pomlajena italijanska ekipa brez velikih zvezdnikov Sloveniji ni bila kos. Že v drugi minuti drugega polčasa je Dončić s svojo tretjo trojko na tekmi poskrbel za visoko vodstvo 21 točk (58:37). Ko je tretjo trojko ob stoodstotnem metu izza črte zadel še Čebašek, je bila v 28. minuti tekma že odločena. Slovenija je vodila 69:46. Po trojki Zorana Dragića pa je bilo po treh četrtinah 77:48. Plus 29!

Zadnja četrtina je bila tako samo še formalnost oziroma priložnost, da selektorja ponudita minute vsem košarkarjem na klopi. Prednost Slovenije se je tako nekoliko stopila, a zmaga ni bila niti za trenutek ogrožena. Dončić in Goran Dragić, ki sta bila z 12 oziroma 11 točkami prva strelca Slovenije, nista več stopila na parket. Končni izid 71:90.

Dončić: Imamo veliko veliko rezerve

Foto: KZS/www.alesfevzer.com "Bilo je super. Lepo je, da sem spet z reprezentanco. Z veseljem igram za Slovenijo. Vzdušje je bilo odlično. Navijači so bili odlični. Ta tekma je bila lepa izkušnja zame in za ekipo," je v prvi izjavi po tekmi na novinarski konferenci, kjer smo se drenjali novinarji in snemalci - tolikšno je bilo zanimanje za tekmo - povedal Dončić. Selektor Aleksander Sekulić je dodal: "Težko pričakovana tekma. Želimo smo si jo igrati v takem vzdušje. Hvala vsem, ki so prišli iz Slovenije. Bila je dobra tekma, a lahko bi igrali bolje. Določene stvari so bile dobre, druge bi lahko popravili."

"Igrali smo zelo slabo. Iskreno. Imamo veliko veliko rezerve. No, dobro smo igrali, a lahko bi še veliko veliko boljše," je nastop Slovenije ocenil Dončić. O igri kapetana Gorana pa dejal: "Super. Mislim, da je najhitrejši od vseh. Še vedno je v zelo dobri formi. Je naš kapetan, naš vodja. Zelo nam bo pomagal na teh dveh tekmah. In upam, da še naprej.

Hvaležni Trstu

"Hvaležni smo Trstu, za katerega vemo, da je košarkarsko mesto, italijanski zvezi in predvsem društvu Jadran, ki so nam omogočili pomemben del priprav ter tekmo, za katero verjamem, da bo spektakel v polni dvorani. Ob vsakem zboru govorimo o 'instant' kvalifikacijah, zato je pomemben vsak trening. Vsaka tekma. Vesel sem, da bomo lahko zaigrali v polni postavi. Tekmo moramo maksimalno izkoristiti. Postaviti moramo vloge in se osredotočiti na igro," je pred tekmo dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić. In to so tudi uresničili. Tekmo je sicer organiziralo slovensko zamejsko športno društvo Jadran.

