Trst se že trese: Dončić zabija na treningu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Trstu bo v soboto prijateljska košarkarska tekma Italije s Slovenijo na čelu z Luko Dončićem. Predčasno je dobil dovoljenje za treniranje in igranje z reprezentanco. In očitno je izjemno razpoložen in željan igre. Poglejte, kako je zabil na treningu.