V petek bo novega trenerja dobila novomeška Krka. Klub je že napovedal novinarsko konferenco. Daliborja Damjanovića bo nasledil Gašper Okorn. Ljubljančan se tako po štirih letih vrača na domače parkete. Nazadnje je vodil zagrebško Cibono, ki je na robu stečaja izgubila tako igralce kot strokovni štab. Pred odhodom v tujino je vodil Krkinega največjega tekmeca Olimpijo.

Petar Vujačić iz Rogaške v Mornar

Petar Vujačić se je iz Rogaške preselil k Mornarju. Dvaindvajsetletnik je bil v zadnji sezoni eden ključnih članov Rogaške, s klubom iz Bara v Črni gori, ki je v minuli sezoni regionalne lige Aba osvojil deveto mesto, pa je podpisal triletno pogodbo. V minuli sezoni je bil četrti strelec državnega prvenstva, v povprečju pa je dosegel 16,7 točke na tekmo. Ob tem je v statistiko vpisal še po 2,1 skoka ter 2,7 podaje na tekmo.

Marc Gasol še ni rekel zadnje

Marc Gasol Foto: Reuters Potem, ko se mu je z Girono uspelo prebiti v elitno špansko ligo, 37-letni Marc Gasol še ne bo sklenil košarkarske poti. Lastnik in igralec španskega kluba bo namreč tudi v sezoni 2022-23 nosil dres Girone, ki se bo merila v španski elitni ligi. Nekdanji košarkar Toronta in Memphisa je v zadnji sezoni v drugi španski ligi v povprečju dosegal 14,8 točke in 8,6 skoka na tekmo.

Hrvat k prvaku

Dvakratni zaporedni prvak Evrolige Anadolu Efes je pozdravil novega košarkarja. Centrsko mesto bo zasedel Hrvat Ante Žižić, ki je v zadnji sezoni igral za Maccabi iz Tel Aviva, za katerega je v elitnem evropskem klubskem tekmovanju na tekmo v povprečju dosegal 12,2 točke in 5 skoka.

Ante Žižić bo odslej igral za Anadolu Efes. Foto: Getty Images

Iz Bursasporja k Žalgirisu

Slovenski publiki dobro poznan košarkar Kevarrius Hayes, ki je v EuroCupu igral proti Cedeviti Olimpiji, bo v naslednji sezoni član Žalgirisa. 206 cm visoki košarkar je v zadnji sezoni, ki jo je njegov turški klub končal v finalu evropskega tekmovanja, v povprečju dosegal 9 točk, 6,8 skoka, 1,5 ukradene žoge in 1,1 blokade na tekmo.

Vesely zapušča Fenerbahče

Jan Vesely se po osmih letih poslavlja od Fenerbahčeja. "Zelo težko mi je napisati te besede, a po osmih letih se naša zgodba končuje. Rad bi se zahvalil vse, ki so ta prostor naredili dom zame in za mojo družino," je na Instagramu zapisal Vesely. 32-letni košarkar je leta 2017 osvojil evroligo. "Najpomembnejše stvari v življenju so mi zgodile v Istanbulu. Tu sem se poročil, tu se je rodil moj sin in tu sem osvojil evroligo. Zaenkrat še ni znano, kje bo Vesely nadaljeval kariero, velika možnost pa obstaja, da bo okrepil vrste Barcelone.

Dejan Jakara in Helios Suns so se dogovorili za podaljšanje sodelovanja še za dve sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vodstvo Helios Sunsov in trener Dejan Jakara sta se danes dogovorila za nadaljevanje sodelovanja še za naslednji dve sezoni, so Domžalčani zapisali na uradni spletni strani.

Dejan Jakara je v klubu deloval že dvakrat, prvič kot pomočnik trenerja v takrat šampionski ekipi, ki je v sezoni 2015/16 osvojila naslov državnih prvakov, drugič v vlogi glavnega trenerja, in sicer skoraj polne zadnje štiri sezone. "Doseženi in preseženi vsi športni cilji, všečna igra, trdo delo in dobra kemija so botrovali odločitvi, da v klubu še naprej ostane tudi jedro strokovnega štaba," so dodali. Jakari bo kot pomočnik trenerja še naprej stal ob strani Grega Nachbar, kondicijski trener ostaja Gašper Šoln, športni terapevt pa Dragan Narić.

Džikić v Izrael

Nekdanji trener Olimpije in Krke Aleksandar Džikić ima po slovesu od Budućnosti že novo službo. 51-letni Srb je podpisal dvoletno pogodbo z izraelskim klubom Hapoel Jerusalem. "Vesel sem, da sem se pridružil temu klubu. Na to okolje in areno imam dobre spomine. Zagotavljam vam, da bomo kot ekipa delali trdo, s strastjo in odločnostjo, da dosežemo zastavljene cilje," je za klubsko spletno stran ob podpisu pogodbe dejal "Đile".

Aleksandar Džikić bo v prihodnji sezoni vodil Hapoel Jerusalem. Foto: Sportida

Džikić je med drugim v svoji trenerski karieri vodil še Estudiantes, Partizan, kot pomočnik pa je v sezonah 2005-2007 deloval tudi prti Minnesoti Timberwolves.

Motley v Turčijo

Iz tabora Fenerbahčeja so sporočili, da je ekipo okrepil Jonathan Motley, ki je s turškim klubom podpisal dvoletno pogodbo. Motley je v tej sezoni prvič igral v Evropi, zastopal je barve ruskega Lokomotiva iz Kubana in takoj opozoril nase. Pred izključitvijo ruskih ekip iz EuroCupa je v povprečju dosegal 21,2 točke, 7 skokov in 1,3 asistence na tekmo. Fenerbahče sta sicer zapustila Danilo Barthel in Ahmet Duverioglu.

