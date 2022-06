Slovenski trener po zmagoslavju na Hrvaškem nov izziv našel v Sloveniji

Pri novomeški Krki so danes obrnili nov list. Trenersko mesto je tudi uradno prevzel Gašper Okorn, ki se je v Novo mesto preselil po osvojenem naslovu hrvaškega prvaka s Cibono. Ob tem so pri novomeškem klubu predstavili tudi želje in načrte za prihodnjo sezono, v kateri bodo iskali priložnost, da znova vzpostavijo stik z najboljšimi ekipami v Sloveniji in regiji.

Tako za Krko kot Gašperjem Okornom sta zahtevni sezoni. Nekdanji slovenski prvak je v pretekli sezoni nizal poraz za porazom, vodilnim v strokovnem štabu so težave povzročali poškodbe in slabo vzdušje v ekipi, zato so se pred začetkom novega poglavja odločili za menjavo v trenerskem štabu. Daliborja Damjanovića, ki je sicer kot pomočnik Aleksandra Sekulića na pripravah slovenske izbrane vrste, je zamenjal Gašper Okorn, ki se je v Novo mesto preselil iz Zagreba.

Tam je s Cibono, ki je v res zahtevnem finančnem položaju, osvojil naslov hrvaškega prvaka. Košarkarji niso dobili plač zadnje štiri mesece, vsi pa so koncu sezone postali prosti igralci. Klub nima več ne predsednika ne direktorja. Ima le dolgove, ki so se kopičili leta. Dolgovi znašajo že približno 5,31 milijona evrov.

"Težko je povedati kaj pametnega, ker je to res zelo zapletena zgodba, kepa, ki se je valila leta in leta. Zdaj se je zgodila točka preloma, ali se bo našla rešitev ali pa bo šel klub v stečaj. Žalostno je, ker je Cibona veliko ime. A to, kar se je zdaj dogajalo, ni bilo več normalno. Moram poudariti, da sem tam preživel lepe štiri mesece. Res jim želim, da bi našli rešitev, da se stvari postavijo, a položaj je izjemno težek," je o razmerah v hrvaškem klubu dejal Okorn, ki se veseli novega izziva.

Proračun podoben lanskemu

V Novem mestu so že zavihali rokave in se vneto pripravljajo na novo sezono 2022/23, v kateri bodo praznovali tudi 75-letnico kluba. "Ker si želimo in smo hkrati tudi dolžni, da dosegamo dobre rezultate, bomo v prihajajoči sezoni temeljito premešali karte v igralskem štabu, ob tem pa bomo dodali nove moči tudi v strokovnem štabu. Veseli nas, da se nam je pridružil Gašper Okorn, s katerim delimo podoben pogled na delo in se zavedamo, da je sestava kluba tek na dolge proge, in si želimo dolgoročnega sodelovanja," je ob podpisu sodelovanja dejal predsednik kluba Andraž Šuštarič.

Ekipo je v prejšnji sezoni vodil Dalibor Damjanović. Foto: Grega Valančič/Sportida

V prihodnji sezoni bo Krka nastopala v državnem prvenstvu, pokalnem tekmovanju in drugi ligi ABA. Proračun ekipe bo kljub temu, da Krka ne bo igrala v prvi ligi ABA, podoben lanskemu. "Imamo stabilen proračun in kot vedno do zdaj bomo delali v okviru finančnih zmožnosti, da se ne oddaljujemo od okvirjev, ki smo si jih začrtali," je ob tem dejal Šuštarič.

"Čas je, da začnemo z delom, da zavihamo rokave, nekaj naredimo in šele potem govorimo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tu Okorn vidi priložnost, da v prihodnjem obdobju Krka doseže boljši rezultat. "Želim si, da bo klub korak za korakom naredil nekaj več. Takoj na začetku še ne bi želel pretirano govoriti o ciljih in rezultatih. Čas je, da začnemo delo, da zavihamo rokave, nekaj naredimo in šele potem govorimo. Dela bo dovolj, želimo si sestaviti konkurenčno ekipo. Kratkoročni cilj je, da ostanemo v vrhu slovenske košarke. Nikakor ni to tekma s tekmeci iz Ljubljane, a si najprej želimo oddaljiti od preostalih klubov v Sloveniji. Hkrati pa si želimo ekipo, s katero bomo naskakovali vrh v drugi ligi ABA. Nihče ne skriva, da je naš cilj po najkrajši poti vrnitev v elitno ligo ABA, a v tem trenutku je še prezgodaj govoriti o tem," je dejal Okorn, ki je po osvojenih državnih naslovih na Madžarskem in v Sloveniji lovoriko osvojil še na Hrvaškem.

"Dolgoročno si želimo Krko približati vrhu v regiji, morda tudi pogledati proti Evropi. A to so res dolgoročni cilji in želje, zdaj bomo šli korak za korakom. Glede na proračun, kakršen bo, in glede na stabilnost, ki je v tem klubu in je poznana tudi širše v regiji, lahko sestavimo konkurenčno ekipo in naredimo korak naprej," je še dejal slovenski trener, ki bo tako slovenskega prvoligaša poskušal vrniti v prvo ligo ABA.

Balažič: Potrebovali smo svežino v strokovnem štabu

Sistem tekmovanja druge lige ABA naj bi ostal enak lanskemu, v katerem so se ekipe merile po turnirskem sistemu, ki je bil prvotno začrtan zaradi težav s koronavirusom. Ob tem Krka trenutno še ne vidi možnosti, da bi katerega izmed turnirjev gostili tudi v Novem mestu, saj imajo težave z infrastrukturo. Ne skrivajo pa želje, da bi se to v prihodnje spremenilo.

Jure Balažič se veseli novega poglavja in upa, da se ne bodo ponovile težave iz pretekle sezone. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Mislim, da smo potrebovali svežo kri v strokovnem štabu. Po nekaj pogovorih z Gašperjem smo videli, da se naše filozofije ujemajo, in smo se hitro dogovorili," pa je ob podpisu pogodbe dejal direktor kluba Jure Balažič. Nekaj igralcev še veže pogodba. To so Andrej Stavrov, Leon Stergar, Miha Škedelj in Rok Stipčević. "To ogrodje bo ostalo, preostalo bomo poskušali s trenerjem nadgraditi, mogoče tudi malce pomladiti. Želimo si močno slovensko ogrodje, ki ga bomo nadomestili še s tujci. Veselim se novega začetka. O prejšnjem trenerju ni slabe besede, a čas je bil, da se prenovi strokovni štab," je dejal Balažič, ki ob tem Damjanoviću v klubu še ni povsem zaprl vrat v kakšni drugi funkciji.

"Lani nam je šlo marsikaj narobe, zdaj pa, če se nam bo ekipa sestavila, lahko s tem proračunom v drugi ligi ABA resno tekmujemo. Mislim, da se bo, če se bo ekipa značajsko ujela, lahko vse sestavilo. Mislim, da imamo pri tem največ prostora za napredek," je še sklenil direktor novomeškega kluba.

Preberite še: