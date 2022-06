Presenečenje na naboru lige NBA, mladi Slovenec ni dočakal svojega trenutka

Prvi so na velikem odru Barclays arene v Brooklynu izbirali Orlando Magic, in to četrtič v zgodovini franšize. Kot prvi izbor so med drugim leta 1992 izbrali Shaquilla O'Neala, leta 2004 pa jih je najbolj prepričal Dwight Howard, tokrat pa so vse upe položili v 19-letnega in 208 centimetrov visokega Američana italijanskih korenin Paola Banchera. Za večino je bil izbor Banchera presenečenje, saj je na stavnicah najvišje kotiral Jabari Smith Jr., ki ga je nato kot tretjega izbral Houston.

Top pick Paolo Banchero (@Pp_doesit) hears his name called first at the 2022 #NBADraft. 🎥 #phantomcam pic.twitter.com/liC7WrR5gI — NBA (@NBA) June 24, 2022

"Vse do zadnjega je bilo vse v zraku. Pri Orlandu niso bili povsem prepričani, zato sem bil pripravljen na vse. Da me bodo dejansko izbrali, sem izvedel šele približno 20 sekund preden je komisar lige prišel na oder. Niti nisem imel časa zares razmišljati o tem ali kaj podobnega. Nekako se je zgodilo. Ne morem verjeti, ampak pripravljen sem. Pripravljen sem," je za ESPN po izboru povedal 19-letni košarkar, ki je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 17.2 točke, 7.8 skoka in 3.2 asistence v 33 minutah na 39 tekmah za Blue Devils na univerzi Duke v Durhamu v Severni Karolini.

Drugi izbor je s strani Oklahome postal Chet Holmgren, Sacramento je kot četrtega izbral Keegana Murraya, Detroit pa kot petega Jadena Iveyja.

Every pick from Round 1 of the 2022 NBA draft 📝 pic.twitter.com/PWPKwx1Tr3 — ESPN (@espn) June 24, 2022

Klub Luke Dončića Dallas Mavericks je v prvem krogu s 26. izborom v svoje vrste poklical Wendella Moora Jr., ki je prav tako kot Banchero kalil na univerzi Duke. Kot prvi neameriški košarkar je bil kot 11. izbran Francoz Ousmane Dieng, ki so ga New York Knicks izbrali iz ekipe New Zealand Breakers, nato pa ga poslali k Oklahomi City Thunder. Med tistimi, ki so se na nabor prijavili iz evropskih ekip, pa je bil najvišje izbran Srb Nikola Jović, ki ga je v prvem krogu kot 27. v svoje vrste izbral Miami Heat. Na naboru je bilo sicer izbranih enajst neameriških košarkarjev.

Na morebiten izbor je čakal tudi edini prijavljeni Slovenec na nabor košarkar Fuenlabrade Žiga Samar, ki pa na koncu ni bil izbran. Strokovnjaki v ligi NBA so mu sicer napovedovali izbor v drugem krogu nekje me 55. in 58. izborom, a se to na koncu ni uresničilo. Samar je bil sicer s 197 centimetri med tremi najvišjimi organizatorji igre na naboru, svoje znanje pa je v zadnjih tednih razkazoval oglednikom lige NBA čez lužo.

Če bi 21-letnega slovenskega organizatorja igre izbralo katero izmed moštev, bi se Samar letos poleti kalil v NBA poletni ligi, zdaj pa bo verjetno sledil povratek v Evropo, kjer bo najverjetneje svojo priložnost dočakal tudi kot eden izmed članov širšega spiska slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića za prihajajoče evropsko prvenstvo. Ob tem ostaja odprta tudi tudi klubska pot slovenskega košarkarja, ki je bil v pretekli sezoni pomemben člen Fuenlabrade. Za usluge Jeseničana naj bi svoje zanimanje med drugim že pokazala evroligaška kluba Baskonia in Valencia.

Žiga Samar se bo še razvijal v Evropi. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija tako v ligi NBA na naborih ostaja pri 12 izborih, v ligi NBA pa je do zdaj zaigralo enajst Slovencev. Prvega so leta 1997 na naboru kot 33. izbrali Marka Milića, nato pa so mu v naslednjih letih sledili Radoslav Nesterović, Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Sani Bečirović, Saša Vujačić, Beno Udrih, Erazem Lorbek, Uroš Slokar, Goran Dragić, Vlatko Čančar in kot zadnji leta 2018 še Dončić.

Letos je bilo na naboru izbranih le 58 košarkarjev namesto tradicionalnih 60. Chicago in Miami sta namreč izgubila izbor v drugem krogu zaradi kršitve pravil lige in datumov, v katerih je dovoljeno sklepati dogovore s prostimi igralci. Nabor lige NBA je sicer vodila Malika Andrews, ki se je zapisala v zgodovino kot prva ženska, ki je kadarkoli vodila nabor lige NBA.

