Današnja noč bo še posebej vesela za 58 mladih in perspektivnih košarkarjev, ki jih bodo pod svoje okrilje vzeli klubi v ligi NBA. Za svoj izbor v drugem krogu bosta zaradi kazni, ki sta jo dobila zaradi kršitve dogovorov s prostimi igralci pred dovoljenim terminom, prikrajšana kluba Chicago Bulls in Miami Heat, zato bo namesto 60 košarkarjev izbranih le 58.

Prvi bodo svoje želje malo čez 2. uro zjutraj v Brooklynu razglasili pri Orlando Magic, in to četrtič v zgodovini franšize. Kot prvi izbor so med drugim leta 1992 izbrali Shaquilla O'Neala, leta 2004 pa jih je najbolj prepričal Dwight Howard, tako da si tudi letos od svojega izbora obetajo ogromno. Med glavnimi kandidati za prve izbore so letos predvsem visoki košarkarji, ameriški mediji in NBA-strokovnjaki na prvo mesto najpogosteje postavljajo 19-letnega in 208 centimetrov visokega Jabarija Smitha Jr., ki je svoje košarkarsko znanje pilil pri univerzitetni ekipi Auburn Tigers.

Napovedi nekaterih NBA-strokovnjakov:

The results are in from the 2022 Mock Draft 👀



Do you agree with our experts? #NBADraft pic.twitter.com/v0JKtahDdk — NBA TV (@NBATV) June 23, 2022

Ob tem visoko kotira tudi 213 centimetrov visoki Chet Holmgren, ki je do zdaj igral pri ekipi Gonzaga Bulldogs, za njim pa se je na zadnjih stavnicah uvrstil še Paolo Banchero. Med evropskimi košarkarji največ možnosti pripisujejo Srbu Nikoli Joviću, ki je v zadnji sezoni branil barve Mege, za katero je v ligi ABA zbral 11,7 točke, 4,4 skoka in 3,6 asistence na tekmo. Ob tem je Jović tudi edini Evropejec, ki mu strokovnjaki pripisujejo možnost izbora že v prvem krogu nabora. 19-letnemu košarkarju mnogi napovedujejo, da bo izbran med 19. in 30. izborom, prejel je tudi povabilo, da si nabor ogleda v t. i. green roomu, kar je ponavadi jasen znak, da se košarkarju obeta izbor v prvem krogu. Njegove predstave so v zadnjem času podrobno spremljali pri Denverju, kjer bi lahko Jović združil moči z MVP-jem lanskega rednega dela sezone lige NBA Nikolo Jokićem.

Nikola Jovic en plein workout pour les Nuggets…



Svp @nuggets ne faites pas ça on va vraiment s’y perdre 😭pic.twitter.com/ihmEiLmEXx — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) June 11, 2022

Svoj trenutek bo čakal tudi Slovenec

Za Orlandom bodo svoje izbore po vrsti predstavili pri Oklahomi, Houstonu, Sacramentu, Detroitu, Indiani, Portlandu … Svoj trenutek bo čakalo 135 košarkarjev iz univerzitetnih lig in 14 košarkarjev iz preostalih lig. Pesti bomo stiskali tudi Slovenci, saj bi lahko v noči na petek dobili 13. slovenskega košarkarja, ki bi svoje ime zaslišal na naboru najelitnejše košarkarske lige na svetu in prvega po letu 2018, ko so v New Yorku kot tretjega izbrali Luko Dončića. Zadnje tedne je v ligi NBA nase močno opozarjal 21-letni Žiga Samar.

Easy to see why Slovenian pick-and-roll maestro Ziga Samar was 1st in ASTS per-40 minutes among all of our top-100 prospects, as he averaged 9 per-40 MINS in 30 games for Fuenlabrada in the Spanish ACB this season. Could be picked in the 2nd round, according to @DraftExpress pic.twitter.com/TrWTuKkTgW — DraftExpressContent (@DXContent) June 20, 2022

Samar je v pretekli sezoni branil barve španske Fuenlabrade, kjer je v močni španski ligi nosil ogromno odgovornost. Tako kot Dončić se je tudi Samar kot perspektivni mladi košarkar pridružil vrstam Real Madrida, kamor se je preselil leta 2017. Pri 19 letih je svoj talent uspešno kazal in kalil pri Zamori, v zadnji sezoni pa je uspešno stopil v velike čevlje organizatorja igre pri Fuenlabradi, kjer je v povprečju dosegal 7,6 točke, 2,7 skoka in 4,7 asistence ter eno ukradeno žogo na tekmo.

Ob tem je zadel 49,2 odstotka metov za dve točki, malce nižji odstotek je imel pri izkoristku meta za tri (47,1 %). Strokovnjaki v ligi NBA mu napovedujejo izbor v drugem krogu nabora, v zadnjih tednih je svoj razkošen talent kazal v Dallasu, kjer so nanj prežali ogledniki ekip v ligi. 197 centimetrov visoki košarkar je po tihem začetku v zadnjih tednih s svojim košarkarskim znanjem na noge dvignil košarkarsko sredino v ligi NBA, ki nanj vse bolj opozarjajo tudi v svojih napovedih za nabor.

S slovensko izbrano vrsto do 18 let je leta 2019 osvojil bronasto odličje na EP. Takrat je bil izbran tudi v idealno peterko turnirja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nase opozoril tudi v reprezentanci

Samar je bil član tudi vseh mlajših slovenskih reprezentančnih kategorij, leta 2019 je na evropskem prvenstvu do 18 let s Slovenijo osvojil bronasto odličje in bil izbran še v idealno peterko turnirja. 21-letni košarkar pa je že dočakal tudi uradni debi v slovenskem reprezentančnem dresu, v katerem je bil januarja eden boljših posameznikov Slovenije na kvalifikacijski tekmi za SP proti Finski. Kot vedno poudarjajo strokovnjaki, ki delajo s Samarjem, mladi košarkar kipi od delovne vneme in ima glavo na pravem mestu.

"Z Žigo sva že večkrat sodelovala, leta 2019 smo na evropskem prvenstvu do 18 let pobrali bronasto odličje. Žiga je res deloven fant, ki je šel že zelo zgodaj v Španijo. Ta zgodnji odhod je lahko dvorezen meč, lahko se izgubiš, lahko pa tudi splavaš. In Žigi je uspelo, ima pravi značaj, je poslušen, deloven, vztrajen. Mentalno in po kakovosti je res na pravi ravni. Je velik talent in hkrati tudi že uveljavljen igralec, ki že igra vrhunsko košarko. Verjamem, da ga čaka pogodba z vrhunsko ekipo, pa če bo to v ligi NBA ali v Španiji," nam je pred dnevi v Sobotnem intervjuju o Samarju zaupal prvi Slovenec, ki je bil izbran na naboru lige NBA Marko Milić.

Luka Ščuka ne bo sodeloval na naboru. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ob Samarju pa je bil med kandidati za nabor dolgo časa tudi član Cedevite Olimpije Luka Ščuka, a je izkoristil zadnjo priložnost in 13. junija uradno umaknil svojo kandidaturo za nabor. 208 centimetrov visokemu Ščuki strokovnjaki niso napovedali izbora, 20-letni košarkar pa se bo tako še naprej kalil pod domačim okriljem, ob tem pa bo v noči na petek zagotovo stiskal pesti za svojega reprezentančnega soigralca iz mlajših kategorij Samarja.

Do zdaj je bilo na naboru izbranih 12 Slovencev, v ligi NBA pa jih je zaigralo 11. Prvega so leta 1997 kot 33. izbrali Marka Milića, nato pa so mu v naslednjih letih sledili Radoslav Nesterović, Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Sani Bečirović, Saša Vujačić, Beno Udrih, Erazem Lorbek, Uroš Slokar, Goran Dragić, Vlatko Čančar in kot zadnji še Dončić. A niso vsi dočakali svojega trenutka pod NBA-koši, saj Bečirović in Lorbek nista nikoli zaigrala v ZDA. Je pa mimo nabora svoj trenutek čez lužo dočakal Zoran Dragić, a se je tudi njegova epizoda v NBA hitro končala. Četudi Samar svojega zvezdniškega trenutka v noči na petek ne bo dočakal, pa se mu kljub temu napoveduje izjemna košarkarska pot, v svoje lovke naj bi ga med drugim že skušala zvabiti evroligaški Baskonia in Valencia.

Preberite še: