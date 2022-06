Nekdanji NBA košarkar Delonte West se že več let spopada z odvisnostjo od drog, pri čemer mu je želel pomagati celo Dončićev šef Mark Cuban. Čeprav se je zdelo, da bodo zanj poskrbeli, so ga pred dnevi znova opazili, kako prosjači na ameriških ulicah.

It’s crazy how depression works Delonte West former nba star who played along side of Lebron James 😫 pic.twitter.com/aESAjJckoP — Your King 😈 (@thegenius5_) June 12, 2022

"Je, kar je," je na vprašanje o tem, kako je, odgovoril West. "Imam otroka in trenutno sem brez službe. Ljudje mi priskočijo na pomoč, kolikor pač lahko, kot mož pa moram poskrbeti za svojo družino," je dejal West, ki je oče dvema sinovoma.

Osemintridesetletnik, ki je v svoji karieri oblekel drese Dallasa, Bostona, Clevelanda in Seattla, se sicer že dlje časa bori z odvisnostjo od drog, psihičnimi motnjami in bipolarno motnjo. Kot smo že poročali, je leta 2020 pristal na zdravljenju ob pomoči lastnika kluba Dallas Mavericksov Marka Cubana. Oktobra lani se je njegovo stanje zopet poslabšalo, aretirali so ga celo floridski policisti.

Želi se pridružiti trenerski ekipi

Foto: Reuters "Vedno sem z mislimi pri igri, ki jo imam rad," je svojo trenutno košarkarsko pot komentiral West. "Lani sem deloval kot skavt za ekipo Dallasa, pred tem pa sem tri sezone delal kot skavt pri Bostonu," je svojo pot po upokojitvi opisal 38-letnik.

Čeprav je v enem izmed posnetkov naznanil, "da je med službama", si nekdanji NBA-jevec, ki je v osmih sezonah v žep pospravil 16 milijonov ameriških dolarjev, želi postati del trenerske NBA ekipe.

"Res sem se veselil, ko sem imel možnost postati glavni trener ali pomočnik trenerja v ligi NBA to sezono, a kot sem rekel, je to posel, v katerem je ogromno ljudi, ki s stolčka ne želijo odstopiti. Upam, da se mi bo ta možnost ponudila za prihodnjo sezono," je glede svoje kariere optimističen West.

Preberite še: