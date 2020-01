Brezdomec, ki je navduševal v ligi NBA

Vklenjeni Delonte West brez zgornjega dela oblačil na pločniku v sporu s policistom. Posnetek, ki se je v noči na torek iz ZDA hitro razširil po svetovnem spletu. Mnogi so ga označili kot klic k pomoči. Gre za nekdanjega košarkarja, ki je osem sezon prebil tudi v ligi NBA. Igral je za Boston, Seattle, Dallas in v družbi z LeBronom Jamesom še za Cleveland.

V povprečju je dosegal 9,7 točke na tekmo, njegova najuspešnejša pa je bila sezona 2006/07, ko je v dresu Bostona v povprečju dosegal 12,2 točke, 4,4 asistence in 4,1 skoka. V tem obdobju je na njegov račun kapnilo več kot 16 milijonov ameriških dolarjev, od katerih mu je ostalo – nič.

