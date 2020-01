Dragćevi brez Butlerja zmagali po podaljšku, izredna partija Traeja Younga

Miami Heat so doma po podaljšku s 118:113 premagali Sacramento Kings, Goran Dragić je prispeval 18 točk, kot podajalec pa sodeloval v ključni akciji ob koncu zadnje četrtine rednega dela tekme, ko je izid na 105:105 izenačil Bam Adebayo. Heat so se morali znajti brez lažje poškodovanega prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja. Atlanta Hawks in njihov mladi zvezdnik Trae Young so klonili proti prvakom iz Toronta. Young je zablestel z 42 točkami, 15 asistencami in šestimi skoki.

Miami Heat so se namučili za 30. zmago v sezoni, s katero ostajajo tik pod vrhom vzhodne konference lige NBA. Sacramento Kings so ugnali šele po podaljšku s 118:113, Goran Dragić je prispeval 18 točk, dva skoka in štiri asistence, eno žogo je ukradel in štiri izgubil, podpisal pa se je pod ključno podajo v izdihljajih rednega dela tekme, ko je s podajo iz avta našel Bama Adebayoja, ta pa je izsilil podaljšek. V tem so Heat poskrbeli, da je zmaga ostala na Floridi.

Najboljši strelec tekme je bil Kendrick Nunn s 25 točkami, James Johnson jih je k zmagi Miamija prispeval 22, zlati slovenski kapetan je bil tretji strelec domačih, Adebayo s 16 točkamipa četri. Pri Sacramentu je 22 točk dosegel Srb Nemanja Bjelica, 20 pa Buddy Hield.

Atlanta Hawks so doživeli še 34. poraz v sezoni, pa čeprav je njihov mladi zvezdnik Trae Young proti branilcem naslova prvakov Toronto Raptors dosegel kar 42 točk, tem pa dodal 15 asistenc in šest skokov. Young je bil najboljši posameznik tekme, ki so jo Raptorji dobili s 122:117. Drugi najboljši strelec pri poražencih je bil John Collins s 17 točkami in 11 skoki, pri Torontu pa jih je 27 dosegel Norman Powell, 20 Fred VanVleet, 18 Pascal Siakam ...

Trae Young scores 15 PTS and hands out 10 AST in the 1st half!@Raptors 57@ATLHawks 60



📺: @NBATV pic.twitter.com/kG1p18mqN2 — NBA (@NBA) January 20, 2020

Westbrook in James edina s tem dosežkom

Russel Westbrook je proti Oklahomi z 32 točkami, 11 skoki in 12 asistencami dosegel trojni dvojček in se pridružil LeBronu Jamesu v elitnem klubu. To sta namreč edina košarkarja, ki sta trojni dvojček dosegla priti vsem 30 klubom v ligi NBA. Do letošnje sezone Westbrook tega ni mogel narediti, bil je namreč član Oklahoma City Thunder, edinega kluba, ki je torej manjkal na njegovem ostrostrelskem seznamu. James Harden je prispeval 29 točk, skupaj so jih košarkarji Houston Rockets dosegli 107, a smejalo se je igralcem Oklahome, ki so jih je za sladko zmago dosegli 112, največ Chris Paul (28), Danilo Gallinardi (25) in Dennis Schroder (23).

Russell Westbrook is up to 28 PTS, 10 REB, 12 AST!



He joins LeBron James as the only players in @NBAHistory to record a triple-double against every franchise in the league. pic.twitter.com/XGjp591dRx — NBA (@NBA) January 21, 2020

Philadelphia 76ers so bili v napeti tekmi s 117:111 boljši od Brooklyn Nets, s trojnim dvojčkom (34 točk, 12 skokov in 12 asistenc) se je izkazal Ben Simmons, pri Brooklynu pa je bil z 22 točkami najboljši Spencer Dinwiddie. Washington Wizards so s 106:100 premagali Detroit Pistons.

V bolj standardnih urah, v torek zjutraj po slovenskem času, bo derbi med Boston Celtics in Los Angeles Lakers, Denver Nuggets Vlatka Čančarjka gostujejo v Minnesoti, Urah Jazz gostijo Indiana Pacers, Phoenix Suns San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers pa Golden State Warriors.

