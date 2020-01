Iz Dallasa prihajajo spodbudne novice

Latvijski košarkar Kristaps Porzingis vse od 29. decembra zaradi težav z desnim kolenom ni zaigral za Dallas Mavericks. V tem obdobju je izpustil deset tekem, Luka Dončić in soigralci pa so prišli do šestih zmag. Za nastop je bil v igri že sredi preteklega tedna na gostovanju proti Sacramentu, vendar so njegovo vrnitev zamaknili.

Tudi sredin obračun proti Los Angeles Clippers je zanj še negotov, čeprav je v nedeljo že opravil trening.

Obračun s Kalifornijci bo za Dallas pomemben, saj so ti le tri zmage oddaljeni od Teksašanov.

"Moja naloga je, da se trudim, da sta koleno in noga čvrsta"

"Glede na počutje ne vidim razloga, zakaj bi pred menoj stale ovire. Nisem še govoril z zdravniškim osebjem, ali bom zaigral. Ne vidim pa razloga za skrb, ker se dobro počutim. A nikoli ne veš. Moja naloga je, da se trudim, da sta koleno in noga čvrsta," je dejal Porzingis, ki je bil zaradi operacije levega kolena odsoten kar 20 mesecev.

Foto: Reuters

V pogon je spet prišel v tej sezoni in njegova največja želja je igrati, tekem si ne želi spremljati z roba parketa. Porzingis je poudaril, da težave z desnim kolenom niso nastale zaradi morebitne prevelike količine treninga pri pridobivanju moči v mišicah.

Čeprav je spet odsoten z igrišč, pa poudarja, da ni skrbi za prihodnost, saj sta obe poškodbi nastali zaradi stika. Ker je pri Dallasu pomemben član moštva in v klubu vedo, kako zelo ga bodo potrebovali v končnici, ne želijo hiteti z njegovo vrnitvijo.

Na tržnici veliko pogovorov, posla še ni

"Sovražim to. Najslabše je, če ne igraš, vendar je zelo pomembno, da v teh trenutkih ne hitiš. Vzeti si moraš čas in se tako pripraviti, da si ob vrnitvi zdrav," pravi Latvijec.

Foto: Reuters

V Dallas so ga lani pripeljali z razlogom. Veliko igralcev so zamenjali, da so ga dobili, in ga postavili ob bok Dončiću. Z njima so želeli postaviti trdne temelje in počasi sestavljati ogrodje, s katerim bi bili spet v igri za naslov prvaka lige NBA, ki ga je Dallas leta 2011 edinkrat osvojil.

In ker se bo v ligi NBA za to sezono tržnica zaprla 7. februarja – do takrat lahko klubi trgujejo z igralci –, je veliko govoric, da bi v Teksasu radi moštvo še okrepili. Aktualno naj bi bilo ime Robert Covington, ki je član Minnesote Timberwolves, njegovo povprečje znaša 12,8 skoka, 5,9 skoka in 1,2 asistence na tekmo.