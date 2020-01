Poseben nasvet legendarnega Iva Daneua Luki Dončiću

Kaj je Ivo Daneu počel pod koši, si je Luka Dončić lahko pogledal le na posnetkih, saj je Ivo svoje vrhunce doživljal med letoma 1960 in 1970. V tem času je z Jugoslavijo prišel do zlate in dveh srebrnih medalj na svetovnih prvenstvih, srebrne na olimpijskih igrah v Mexico Cityju, na evropskih prvenstvih pa je njegova bera tri srebrna in eno bronasto odličje.

Kaj so o Luki Dončiću dejali Ivo Daneu, Matej Erjavec in njegov oče Saša Dončić

Lovorika pri lovoriki. Zaradi vseh dosežkov na košarkarskem parketu se je za vse večne čase zapisal v košarkarsko zgodovino. Še vedno dobro ve, kaj se na igriščih dogaja, in košarko redno spremlja. Razumljivo tudi Dončića, za katerega govorijo, da bo lahko postal globalni zvezdnik tega športa.

"Naj včasih zaigra tudi po svoje"

"Mislim, da je že zdaj. Ko sem delal z njim spot za Pivovarno Laško, sem mu rekel, ti se igraj košarko, ker tako ali tako vse znaš. Zraven sem še dodal, naj vedno ne upošteva nasvetov trenerja. Naj včasih zaigra tudi po svoje," je 82-letni Daneu odgovoril na vprašanje Planet TV, ali lahko Luka postane eden največjih slovenskih košarkarjev vseh časov.

Mladi Dončić, ki bo konec februarja dopolnil 21 let, je v zadnjih letih zaradi svojih predstav velikokrat prišel do naziva MVP (najkoristnejši košarkar), tudi Ivo pa je bil večkrat najboljši med vsemi. Njegov individualni presežek je bil na svetovnem prvenstvu v Urugvaju leta 1967, ko je postal najboljši košarkar prvenstva (MVP), okoli vratu pa si je nadel še srebrno medaljo.

Luka toliko medalj z evropskih in svetovnih prvenstev kot Daneu ne bo imel, a že ima zlato z evropskega prvenstva v Turčiji 2017, kljub temu pa se z drugačnimi koraki zapisuje v zgodovino košarke.

"Luka je fenomen. Takšnega ne bo nekaj desetletij."

"Nebo je njegova meja," smo že večkrat slišali pri njem, kar venomer izpostavlja tudi njegov oče Saša Dončić. Ni malo košarkarskih strokovnjakov, ki so mnenja, da bi lahko postal eden največjih te igre. Čas bo pokazal, v kakšno smer bo šla njegova kariera. Njegova velika želja je osvajati lovorike. To mu je v Evropi z Real Madridom in našo izbrano vrsto uspelo, na vrh pa bi rad stopil tudi v ligi NBA.

In to kot nosilec igre. Sicer so že trije slovenski košarkarji, ki se lahko pohvalijo z lovorikami v najmočnejši ligi na svetu. Beno Udrih in Saša Vujačić imata dva, Rašo Nesterović en šampionski prstan. A nihče izmed njih pri zmagovitem pohodu ni bil nosilec, kar bi Luka lahko bil, vsaj glede na videno v prvih dveh sezonah.

Povrhu vsega je zaradi svojega načina igranja ter mladosti prevzel tudi Američane, ki v večini prisegajo na svoje košarkarje. Luka bo lahko postal globalna zgodba, če bo onstran Atlantika osvajal tudi naslove prvaka. Da gre v to smer, smo se lahko prepričali, ko je z znamko Air Jordan, ki je v lasti Nikea, podpisal petletno pogodbo v višini 100 milijonov dolarjev.

"Dončićmanija me je zajela. Luka je fenomen. Takšnega ne bo nekaj desetletij. Želim mu vse najboljše. Upam, da ne bo prišlo do poškodb ali bolezni," je še Daneu dejal o 20-letnem slovenskem košarkarju.