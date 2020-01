Legendarni trener razložil, zakaj je Luka pomemben za ligo NBA

Dallas Mavericks so dosegli novo zmago na gostovanju. Brez težav so odpihnili zdesetkane Golden State Warriors. Njihov trener Steve Kerr je hvalil slovenskega košarkarja Luko Dončića, ki sicer ni bil razpoložen pri metu.

Košarkarji Dallas Mavericks so podaljšali niz porazov Golden State Warriors, potem ko so v San Francisu s 124:97 slavili zmago. Bojevniki imajo slabo sezono, saj ne morejo računati na poškodovana zvezdnika moštva Stepha Curryja in Klaya Thompsona.

Trener Warriors Steve Kerr, ki je kot igralec osvojil pet naslovov prvaka lige NBA (štirikrat kot član Chicago Bulls in leta 2003 kot del zasedbe San Antonio Spurs), kot trener pa z Golden Statom tri, je po tekmi izpostavil Luko Dončića.

"Ima izjemen pregled nad tem, kar se na parketu dogaja. Je korak pred drugimi."

Slovenski košarkar je k zmagi prispeval 20 točk, osem skokov in dve asistenci. Ni imel večera, ki bi si ga bilo vredno zapomniti. Met mu ni stekel, saj je trojke metal 2/9, proste mete pa prav tako skromnih 2/8.

"Luka me malce spominja na Larryja Birda. V tem pogledu, da je v šahovski igri vedno korak pred drugimi." Foto: Getty Images

"Luka je za ligo NBA zelo pomemben. To ni povezano s tem, da prihaja iz Evrope, ampak s tem, da je čudovit košarkar. Drugačen je. Ima izjemen pregled nad tem, kaj se na parketu dogaja. Korak pred drugimi je. Malce me spominja na Larryja Birda. V tem pogledu, da je v šahovski igri vedno korak pred drugimi. Ima sposobnosti kot James Harden, ki je zelo dober v preigravanju in pri metu s korakom nazaj. Sijajen košarkar je. V prihodnje bo eden od temeljev lige, zato je zelo pomemben za NBA," je lepe besede namenil slovenskemu čudežnemu dečku.

"Lepo ga je gledati, razumem pa evforijo"

Ko so misli stanovskega kolega prenesli do Ricka Carlisla, ki bdi nad košarkarji Dallas Mavericks, je ta jasno poudaril: "Ne delam primerjav. To je sicer legitimno, a se distanciram od primerjav, ker mislim, da je fant samosvoj igralec. In dejansko je. Poglejte, vsak mesec se razvija in uči. In to je zelo navdušujoče. Lepo ga je gledati, razumem pa evforijo."

Foto: Getty Images

Luka je s svojimi predstavami zanimiv za širšo javnost, kar se kaže tudi v glasovanju za kapetana ekipe za tekmo vseh zvezd. Z velikim LeBronom Jamesom bijeta tesno bitko. Lukove predstave in številke povedo vse.

V ligo NBA je vnesel romantiko. Njegova vrlina ni fizična moč kot, na primer, pri Jamesu, ampak iznajdljivost. In kot je dejal Kerr, je velikokrat potezo pred tekmeci.

Vrnitev Porzingisa

Luka statistiki ne namenja pozornosti. V tej sezoni želi predvsem ekipo pripeljati do končnice. Za zdaj Dallasu dobro kaže. Po polovici sezone je na šestem mestu zahodne konference, pred devetim San Antonio Spurs ima osem zmag prednosti. Od drugega mesta je ob tem oddaljen za vsega tri skalpe.

Moči bosta najverjetneje spet združila v noči na četrtek, ko bodo gostovali pri Sacramento Kings. Foto: Getty Images

"Veliko se je govorilo o tem, da ne bomo prišli v končnico. Vesel sem, da smo šesti, in upam, da se bomo uvrstili vanjo," je po zmagi nad Golden Statom dejal Dončić, ki bo imel v noči na četrtek proti Sacramento Kings ob sebi najverjetneje spet Kristapsa Porzingisa.

Latvijec je imel namreč težave z desnim kolenom, v zadnjih dneh pa še s prehladom. Sam se čuti pripravljenega, a bo imel zadnjo besedo o njegovem nastopu prvi mož stroke.