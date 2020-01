Dončićev Dallas v nečem posebej izstopa

Redni del sezone v ligi NBA je približno na polovici. Do začetka končnice so še trije meseci. Klubi, v katerih igrajo slovenski košarkarji, pa so v zelo dobrem položaju, da si zagotovijo dragoceno vstopnico. A so ambicije v nekaterih sredinah celo večje. Čeprav imajo Dallas Mavericks malce slabši izkupiček od Miami Heat in Denver Nuggets, pa se lahko pohvalijo z dosežkom, ki je v končnicah izjemno pomemben.

Milwaukee Bucks na vzhodu in Los Angeles Lakers na zahodu sta po približno polovici sezone najboljši moštvi v ligi NBA. Razlog za zadovoljstvo imajo tudi slovenski košarkarji, ki igrajo v ligi NBA.

Goran Dragić je z Miami Heat na vzhodu s 27 zmagami in 12 porazi na tretjem mestu, Denver Nuggets našega Vlatka Čančarja z istim izkupičkom kot Vročica drži drugo mesto na zahodu, Dallas Mavericks Luke Dončića pa imajo tri zmage manj, kar zadošča za šesto izhodišče.

Osem najboljših klubov se uvrsti v izločilne boje in tudi Dončićeva ekipa je za zdaj na varnem, saj ima pred devetim San Antoniom sedem zmag prednosti.

A se lahko Dallas pohvali z enim podatkom, ki je v končnici izjemno pomemben. Res je, da še ne blesti doma, zato pa je tretje najbolj učinkovito moštvo na gostovanjih. Le Bucks in Lakers so nekoliko bolj učinkoviti.

Ekipa Razmerje zmag/porazov doma Razmerje zmag/porazov v gosteh Skupno zmage/porazi Mesto v konferenci Miami Heat 17/1 10/11 27/12 3. Denver Nuggets 16/5 11/7 27/12 3. Dallas Mavericks 12/10 12/5 24/15 6.

Dončić osrednji nosilec, Dragić eden izmed nosilcev, Čančar učenec

Vlatko Čančar še ne dobiva pravih priložnosti, ampak še bolj opazuje s strani. Foto: Getty Images Če bi se zgodba nadaljevala v trenutnem duhu, bi morali 4. junija videti v finalu prav ti dve ekipi. A je končnica, ki se bo začela sredi aprila, nepredvidljiva. Zanimivo bo že do 6. februarja, ko bo še možnost trgovanja z igralci. In ekipe, ki imajo želje po končnici, bodo morda poskušale nekoliko premešati karte.

Le Denver nima še naslova prvaka v ligi NBA, medtem ko so bili v Miamiju in Dallasu že uspešni. Moštvo s Floride trikrat, Teksašani enkrat. Zanimivo je, da so oboji osvojili prvenstvo s trenerjem, ki je še zdaj na klopi. Eric Spoelstra je v letih 2012 in 2013 popeljal Miami na vrh, Rick Carlisle pa Dallas leto dni pred tem, ko je na kolena spravil prav Spoelstrovo četo.

Če si bo Čančar težko obetal pravo priložnost za igranje v izločilnih bojih, je pesem drugačna pri preostalih članih zlate zasedbe z evropskega prvenstva 2017. Dragić skoraj vselej prihaja s klopi in se je izkazal za izjemno pomembnega predstavnika ekipe, Dončić pa je osrednji nosilec igre pri Dallas. Kot je bil Dirk Nowitzki, ki je leta 2011 popeljal Mavericks do edinega naslova.

Nemec je imel takrat ob sebi še Jasona Kidda, Jasona Terryja, Shawna Mariona, Pedjo Stojakovića, kakor tudi J. J. Bareo, ki je še vedno v Dallasovi zasedbi.

Dončićev Dallas tretji najboljši na gostovanjih

Luka Dončić je nosilec igre Dallas Mavericks. Foto: Gulliver/Getty Images Navijači tudi od Dončića veliko pričakujejo. Ne glede na dejstvo, da bo konec februarja šele postal po ameriško polnoleten. Z 21 leti bo tudi v končnici, če se Dallas vanjo seveda uvrsti, vodil soigralce na parketu. Kako je osvajati lovorike in imeti ob sebi pravo vodjo, dobro ve Scottie Pippen, ki je prav zaradi Michaela Jordana postal boljši. In zaradi slovenskega košarkarja so boljši tudi košarkarji Dallasa, kar poudarjajo vsi strokovnjaki.

"Boljši je iz tekme v tekmo. Spremljamo mladega fanta, ki se telesno in mentalno razvija, obenem pa krepi samozavest. Da, dominira, vseeno pa njegova košarka še ni sebična. Ko bo, bo to povsem drugačna 'žival'. Verjamem, da Luka že zdaj čuti, da je eden od najboljših košarkarjev v ligi," je pred dnevi dejal Pippen.

Luka je že v Evropi pri Real Madridu in slovenski reprezentanci večkrat dokazal, da se ne boji izzivov in rad prevzame odgovornost v ključnih trenutkih na svoja pleča. Povrhu vsega je za njegov Dallas dobrodošlo, da je v tej sezoni na gostovanjih premagoval najboljše. Padli so na primer LA Lakers, Houston Rockets, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks in Philadelphia 76ers.

In v zadnjih letih so do naslova prihajale ekipe, ki so bile v rednem delu sezone uspešne na gostovanjih. Vendarle je pomembno, da si v končnicah sposoben spraviti tekmeca na kolena tudi na njegovem terenu.

Ne glede na vse se nam obetajo razburljivi preostali trije meseci rednega dela, z zanimanjem pa bomo spremljali, kaj se bo do začetka februarja dogajalo na tržnici.