Dončić že dolgo ni imel takšnega večera, v zadnji četrtini z razlogom na klopi #video

Dallas Mavericks nadaljujejo uspešen pohod na gostujočih terenih. Po novem uspehu imajo že 13 zmag na 18 tekmah. Tokrat so pokleknili vidno oslabljeni Golden State Warriors, pri katerih sta med drugimi poškodovana nosilca igre Steph Curry in Klay Thompson.

Slovenski košarkar Luka Dončić je dosegel prvi koš na tekmi, nato pa se lovil pri doseganju točk ob metih z razdalje. Tekmo je končal pri 20 točkah, a je bil njegov odstotek učinkovitosti neprepričljiv. Trojke je metal 2/9, presenetljivo pa je bil nenatančen tudi pri prostih metih. Zadel je le dva iz osmih poskusov. Domači so ga težje zaustavljali, kadar se je odločil za prodor pod obroč.

Prvo trojko je dočakal šele v tretji četrtini in takoj zatem zadel še eno. Zato pa meta ni zgrešil Dwight Powell, ki je bil z 21 točkami (met iz igre 9/9, od tega trojke 1/1, prosti meti 2/2) najboljši strelec Dallasa.

Redko se zgodi, da Luka ostane brez dvojnega dvojčka, kar enajstkrat pa se je v tej sezoni že pohvalil s trojnim dvojčkom. Dvakrat mu je uspelo preskočiti dvomestno število pri treh košarkarskih prvinah prav proti Bojevnikom. Tokrat se je zaustavil pri osmih skokih in zgolj dveh asistencah. Če odštejemo tekmo proti Miamiju, na kateri se je poškodoval po dobri minuti in pol igranja, je to najslabša bera asistenc v sezoni. Takšnega večera še ni imel – sicer je z devetimi asistencami v povprečju tretji najboljši v tej kategoriji v ligi NBA.

V tej sezoni jih je do zdaj najmanj zbral prav na prvi tekmi proti Washingtonu, ko je v statistiko vpisal tri. Manj kot dve je imel lani marca proti Brooklyn Nets, ko je vknjižil le eno.

Luka Dončić proti Golden State Warriors Po 1. četrtini je Dallas vodil s 36:26. 4 točke (met iz igre 2/4, od tega trojke 0/1), 3 skoki, asistenca v 6 minutah igre Po 2. četrtini je Dallas vodil s 65:47. 10 točk (met iz igre 4/10, od tega trojke 0/3, prosti meti 2/6), 6 skokov, 2 asistenci, 2 izg. žogi v 16 min. Po 3. četrtini je Dallas vodil s 94:71. 20 točk (met iz igre 8/19, od tega trojke 2/9, prosti meti 2/8), 8 skokov, dve asistenci, 3 izg. žoge v 27 min. Po 4. četrtini je Dallas zmagal s 124:97. 20 točk (met iz igre 8/19, od tega trojke 2/9, prosti meti 2/8), 8 skokov, dve asistenci, 3 izg. žoge v 27 min. Zbranih Lukovih 20 točk Luka dropped 20 points tonight to help lead the team to a W!@luka7doncic | #MFFL pic.twitter.com/BJQpHRQHn4 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 15, 2020

Tekmo je zaznamovala tudi poškodba Jacoba Evansa, ki je občutil trdoto komolca Powlla. Nekaj časa je ležal na tleh, nato pa ob pomoči osebja zapustil dvorano.

Jacob Evans was helped off the court after taking this hit to the face. pic.twitter.com/heAzgFznDA — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 15, 2020

Mavericks kljub zmagi ostajajo na šestem mestu na zahodu, po 40 odigranih tekmah imajo na računu 25 zmag in 15 porazov.

Že v noči na četrtek bodo kalifornijsko turnejo nadaljevali v glavnem mestu te zvezne države Sacramentu pri moštvu Kings, proti kateremu naj bi se v pogon po težavah z desnim kolenom vrnil latvijski velikan Kristaps Porzingis. Pri Kings vlogo športnega direktorja opravlja srbska košarkarska legenda Vlade Divac, mož, ki se zdaj že drugo leto otepa očitkov, da je naredil orjaško napako, ko je na naboru leta 2018 iz rok izpustil slovenskega čudežnega dečka.

Teden bodo igralci Dallasa končali na domačem parketu, v noči na soboto bodo namreč gostili Portland Trail Blazers.

V noči na sredo so je z odličnimi individualnimi dosežki pohvalila peterica košarkarjev. MVP pretekle sezone Giannis Antetokounmpo je ob zmagi Milwaukee Bucks nad New York Knicks dosegel 37 točk, devet skokov in štiri asistence, Dončićev lanski tekmec v boju za naziv novinec leta Trae Young je ob zmagi nad Phoenix Suns dosegel dvojni dvojček. 36 točkam je dodal deset asistenc in štiri skoke. Pri poražencih je bil z 39 točkami razpoložen Devin Booker.

Največ točk je ponoči dosegel junak pretekle sezone Kawhi Leonard, ki je popeljal Toronto Raptors do zgodovinskega naslova prvaka lige NBA. Tokrat je v dresu LA Clippers za zmago nad Cleveland Cavaliers prispeval 43 točk. Prvi strelec lige James Harden se je zaustavil pri 41 točkah, a je bilo to premalo za zmago Houston Rockets nad Memphis Grizzlies.

Liga NBA, 14. januar:

Lestvica:

Preberite še: