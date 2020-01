Drama v New Yorku: Dragić podal, zvok sirene prehitel noro trojko #video

Učinek Gorana Dragića: 6 točk, met za tri 0/2, met za dve 3/5, 2 skoka, 4 asistence, 5 izgubljenih žog v 23 minutah in 52 sekundah.

Košarkarji Miamija so po stresnem gostovanju v Brooklynu, kjer so pred dnevi v zadnjih minutah zapravili visoko prednost in ostali brez zmage, znova gostovali v velikem jabolku. Tudi tokrat se jim je nasmihala zmaga, a se jim je ponovil boleča zgodba iz Brooklyna. Ponovno niso znali ohraniti prednosti do konca in se pod nosom obrisali za še eno zmago na tekmi, na kateri so nastopili v vlogi velikega favorita.

Trojka Bama Adebaya, dosežena tik po pisku sirene:

Doesn't count but Bam Adebayo really hit this, damn pic.twitter.com/7sHG4vzhip — Chris Montano (@gswchris) January 12, 2020

Po prvem polčasu so v znameniti dvorani Madison Square Garden proti New York Knicks vodili za pet točk, po treh četrtinah bili že na +10, nato pa so se prebudili kratkohlačniki in s pomočjo neprepričljivih gostov poskrbeli za napeto končnico. Šest minut pred koncem je New York znižal na 105:106, a je mladi Duncan Robinson takoj odgovoril s trojko. Pri zaostanku s 113:114, bilo je slabe tri minute do konca, je najboljši strelec srečanja Julius Randle dosegel trojko, gostitelji pa so ob navdušenju polne dvorane povedli s 116:114.

Napeto do zadnjega piska sirene

Goran Dragić v dvoboju z najboljšim strelcem srečanja Juliusom Randlom. Foto: Reuters Ritem pogostih menjav v vodstvu se je po trojki Jamesa Johnsona, ki je z 19 točkami dosegel strelski učinek sezone, nadaljeval. Ponovno je bil v prednosti Miami, a se New York ni predal. Na krilih Randla je povedel s 122:119, a se je nato Jimmyju Butlerju ponudila priložnost za izenačenje. Po "spornem" prekršku ob metu za tri točke, sodniki so si podrobno ogledali akcijo v počasnem posnetku, je izvajal tri proste mete. Dva je zadel, v tretjo pa se mu ni izšlo. Miami je ostal v vodstvu, nato pa je novinec RJ Barrett zadel le enega od dveh prostih metov (123:121), tako da se je Miamiju ponudila nova priložnost.

Po napaki Butlerja, ki je slabo podal žogo Adebayu, so žogo dobili domačini, RJ Barrett pa je zadel še en prosti met (124:121). Če bi zadel oba, bi bil zmagovalec že odločen, saj je do konca ostala le polovica sekunde, tako pa je sledila velika drama. Goran Dragić, ki je bil na tekmi dokaj rezerviran v napadu in končal dvoboj pri 6 točkah, a tudi petih izgubljenih žogah, je imel veliko težav, da je v zadnjem napadu podal soigralcu. Žogo je prejel Adebayo, a je do takrat, ko se je obrnil proti košu in vrgel trojko, že potekla polovica sekunde.

Kratkohlačnik Reggie Bullock je na napetem dvoboju dosegel 16 točk. Foto: Reuters

Oglasila se je sirena, New York si je zagotovil zmago, gostje pa so se upravičeno držali za glavo, saj je vroči košarkar Miamija zadel noro trojko. Na žalost Vročice je bila dosežena nekaj stotink sekunde prepozno, tako da je Miami doživel novo razočaranje na gostovanjih v New Yorku.

Atraktivna asistenca Gorana Dragića:

Pri zmagovalcih so poleg Randla (26, dodal je osem skokov) največ točk dosegli Barrett (23), Kevin Knox II (17) in Reggie Bullock (16), pri Miamiju pa je bil najboljši strelec Jimmy Butler (25, met iz igre 8/15). Mejo 15 točk so presegli še Kendrick Nunn (20), rezervist James Johnson (19) ter ''osmoljenec'' Adebayo (15 – met iz igre 5/7) in Tyler Herro (15).

Vrnitev Kyrieja Irvinga, Trae Young poškodovan Zvezdnik Brooklyna Kyrie Irving je nared za vrnitev na parket. Zaradi poškodbe rame je manjkal na 26 tekmah, tokrat pa naj bi zaigral na dvoboju proti Atlanti. Kyrie Irving, eden najboljših strelcev lige NBA, je izpustil zadnjih 26 tekem Brooklyna, v katerih so Nets dosegli 13 zmag in porazov. Foto: Reuters V tej sezoni je vknjižil 11 nastopov in povprečno na tekmo prispeval 28,5 točk, 7,2 asistenc in 5,4 skokov. Brooklyn bo tako okrepljen, tekmec Atlanta pa močno oslabljen, saj bo najboljši igralec Trae Young manjkal zaradi poškodbe stegenske mišice.

