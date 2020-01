Nervozni Dončić strgal dres, trener Carlisle izključen in šov Jamesa #video

Najbolj vroč slovenski košarkar Luka Dončić je sicer prišel do zavidljivih številk, vendar bil vidno nervozen proti LA Lakers, ki so v Dallasu leteli na krilih LeBrona Jamesa in drugič v treth tekmah v tej sezoni lige NBA premagali Mavericks. Poražen je bil tudi Goran Dragić, ki je moral čestitati košarkarjem Brooklyn Nets.

Tekma med Dallas Mavericks in LA Lakers je imela posebno težo. Ne le zaradi tega, ker sta ekipi med boljšimi na zahodni konferenci, temveč tudi zaradi prisotnosti dveh košarkarjev, o katerih se ogromno govori. Luka Dončić in njegov vzornik LeBron James sta bila v središču pozornosti - tako pri LA Lakers kakor tudi pri Dallasu niso mogli računati na Anthonyja Davisa, ki še čuti bolečine po padcu na zadnjo plat, oziroma Kristapsa Porzingisa, ki ima še vedno težave z desnim kolenom.

"Posebno je igrati proti njemu. Ne glede na to gremo vsako tekmo na zmago. Ampak še enkrat, posebno je igrati proti njemu," je pred tekmo o vzorniku Jamesu dejal Luka.

Povrhu vsega sta najbolj priljubljena tudi pri navijačih v boju za naziv kapetana tekme vseh zvezd. Po zadnjem štetju glasov je na zahodu v boljšem položaju izkušeni zvezdnik. In Luka je moral že v prvi četrtini spremljati njegov šov in razpoložene goste. Dobili so jo s kar 45:27.

Začelo se je sanjsko

Luka lobs it up to Dwight to kick things off!@DwightPowell33 | #MFFL pic.twitter.com/upcJ1AiiDA — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 11, 2020

Zvezdnik Mavericks se je lovil in ni bil razpoložen pri metu, saj je v uvodni četrtini zadel enega od štirih poizkusov. Trener Rick Carlisle ga je posadil na klop po šestih minutah igre, četrtino pa končal pri vsega štirih točkah in kar treh izgubljenih žogah. Zato pa je blestel James, ki je v uvodnih 12 minutah zadel 9 točk in zbral štiri skoke in tri asistence.

Slovenski košarkarski dragulj je sicer do polčasa prilezel do 14 točk, vendar je bil vidno nervozen. Ko je zadel prvo trojko, se je lahko iz ustnic razbralo, katere besede je ob tem izgovoril. Grešil je tudi pri prostih metih. V prvem polčasu, ki so ga Lakers dobili z 79:58, jih je zgrešil pet (7/12). In po enem je jezno raztrgal dres v slogu znanega predstavnika ameriškega wrestlinga Hulka Hogana.

Kako je Luka Dončić raztrgal dres

Luka Doncic rips his jersey after missing a pair of free throws.



He was 7-of-12 from the line in the first half.



pic.twitter.com/xkBzAyG62o — Ballislife.com (@Ballislife) January 11, 2020

Učinek Luke Dončića proti LA Lakers Po 1. četrtini: 4 točke (met iz igre 1/5, od tega trojke 0/2, prosti meti 2/2), 2 skoka, asistenca, 3 izg. žoge Po 2. četrtini: 14 točk (met iz igre 3/8, od tega trojke 1/3, prosti meti 7/12), 4 skoki, 3 asistence, 5 izg. žog Po 3. četrtinah: 21 točk (met iz igre 6/14, od tega trojke 1/4, prosti meti 8/13), 10 skokov, 6 asistenc, 5. izg. žog Po koncu tekme: 25 točk (met iz igre 8/19, od tega trojke 1/5, prosti meti 8/13), 10 skokov, 7 asistenc, 6 izg. žog

V začetku drugega polčasa so domači vendarle našli ritem in začeli razveseljevati navijače. Dončić je bil po prihodu iz slačilne videti bistveno bolj miren. Ni več izgubljal žog, kar se je poznalo tudi na igri Dallasa, ki je tri minute in pol pred koncem tretje četrtine prišel le na deset točk zaostanka. Luka je bil takrat že pri dvojnem dvojčku (21 točk ,10 skokov in 6 asistenc), do trojnega pa so mu manjkale še štiri asistence.

Izključitev Ricka Carlisleja

Rick Carlisle (embodying all Mavs fans in this game) finally gets tossed pic.twitter.com/NRMWYDG4sb — Isaac Harris (@IsaacLHarris) January 11, 2020

Vendar so gostje na krilih Jamesa hitro našli pot do zmagovitih tirnic in spet prišli do naskoka 20 točk (106:86), ki jim je deset minut pred koncem zadoščal mirnejši zaključek dvoboja.

Zato pa ni bil miren trener Dallasa. Carlisle je zaradi pritoževanja dobil še drugo tehnično napako in moral predčasno zapustiti klop svoje ekipe, ki ni našla rešitve za Jamesa in Kyla Kuzmo, ki sta bila najboljša posameznika. Prvi mož Kalifornijcev se je ob zmagi s 129:114 zaustavil pri 35 točkah, 16 skokih in 7 asistencah, Kuzma pa pri 26 točkah.

Dončić je tekmo končal sicer pri zavidljivih številkah – 25 točk, 10 skokov, sedem asistenc, šest izg. žog -, vendar ni bil zadovoljen z metom. Iz igre je metal 8/19 (trojke 1/5, Dallas skromnih 11/38), prosti meti 8/13. Povrhu vsega je Dallas spet izgubil na domačem parketu, na katerem ne blesti tako kot na gostovanjih. Razmerje zmag in porazov ima zdaj doma 11:10, na gostovanjih pa 12:5.

Dragić navdušil z nekaterimi potezami, a na koncu izgubil

Miami Heat so tako kot Lakers izjemno začeli obračun z Brooklyn Nets in v prvi četrtini dosegli kar 42 točk. Ob polčasu so vodili z 69:57, nato pa so se zaustavili. Moštvu s Floride ni pomagal niti razigrani Goran Dragić, ki je z nekaterimi potezami navdušil.

V eni akciji je osmešil DeAndreja Jordana, ki se je vrtel okoli svoje osi in ni najbolje vedel, kje je žoga.

Dragic cooking DeAndre Jordan pic.twitter.com/75u097KUHA — gifdsports (@gifdsports) January 11, 2020

Zadnji četrtini so dobili košarkarji Brooklyn Nets, ki so imeli v svojih vrstah zelo razpoloženega organizatorja igre Spencerja Dinwiddieja, ki je 26 točkam dodal kar 14 asistenc.

Dragiću preprečili 4 točke

Loud "Let's go Heat!" chants in Brooklyn after Dragic is denied a 4-point play#WeGoHard pic.twitter.com/9skh4GzM7y — NBA Hustle (@Hustle_NBA) January 11, 2020

Pri Miamiju je bil s 33 točkami razpoložen Jimmy Butler, a je bilo to premalo za zmago. Kapetan zlate slovenske reprezentance je imel s 17 točkami (met iz igre 5/13, od tega trojke 2/7, prosti meti 5/8) tretji najboljši učinek pri Vročici, v statistiko pa je vpisal še pet asistenc in dva skoka.

