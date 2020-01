Dončić je po drami Jokiću "uresničil" željo

"Luka Dončić igra odlično. On je All-star igralec. Dobro ga poznam in mu privoščim uspeh, saj prihaja iz moje regije. No, vseeno upam, da bo tokrat izgubil," je po rekordnih 47 točkah proti Atlanti in pred gostovanjem v Dallasu razmišljal srbski nosilec Denverja Nikola Jokić.

Zahodni spopad moštev iz Kolorada in Teksasa je je nato resnično razvil v strelski dvoboj Luke Dončića in Jokića, čeprav je slednji prvo točko dosegel šele v 19. minuti. A v duhu pravila, ki pravi, da ni pomembno, kdo doseže prvi koš, temveč zadnjega, je "Joker" 33. točko vknjižil prav v zadnjem gostujočem napadu in tako Denverju pomagal do pomembne zmage.

Učinek Luke Dončića: 27 točk (met za tri 1:7, met za dve 10:17, prosti meti 4:6) 9 skokov, 10 asistenc v 37 minutah in 18 sekundah.

Ustavite Dallas, ustavite Dončića

Luka Dončić se je sicer znova podpisal pod statistično zelo kakovosten večer. Dosegel je 27 točk, 9 skokov in 10 asistenc. Toda glavnino teh statističnih kategorij je zapolnil še pred začetkom zadnje četrtine. V slednji so gostje učinkovito spredli obrabno mrežo, ki je ob igralskem podvajanju Ljubljančanu pretrgala rdečo nit. Na koncu je vseeno skušal vajeti igre prevzeti v svoje roke. A neuspešno.

V predzadnji akciji je prodrl pod koš in zgrešil, v zadnji pa, potem ko ni našel položaja za met, žogo spravil do Doriana Finneya-Smitha. Ta se ni odločil za met, temveč je iskal soigralca na zunanjem položaju, a je njegova žoga tik pred zvokom sirene poletela v prazno. Dallas je tako ostal celo brez zadnjega meta.

Nikola Jokić je odločilni koš dosegel 8 sekund pred koncem. Foto: Getty Images

Brez prave (pod)opore

Ko se je po zmagi, h kateri je prispeval 33 točk, 6 skokov in 7 asistenc, Jokić na sredini igrišča znašel pred novinarskim mikrofonom, je najprej pogledal na semafor pod strop dvorane American Airlines. "27 točk nam je natresel Luka. Toda v zadnji četrtini nobene. Zaustavili smo ga. Prisilili smo ga, da v ogenj pošilja svoje soigralce," je dejal 24-letni Srb, ki s soigralci v nobenem trenutku tekme ni vodil več kot z dvema točkama naskoka.

V zadnji četrtini strelsko "odrezani" Dončić, ki nikakor ni uspel naravnati roke pri metu za tri točke (1:7), izgubil pa je tudi šest žog, tokrat ni dočakal izrazito razpoloženega soigralca, s katerim bi lahko krenil v pobeg. Teksaško moštvu zelo pogreša tudi Kristapsa Porzingisa, ki v tem koledarskem letu še ni igral. Vidne pa so tudi posledice strnjenega niza tekem. Ta še ni končan. V noči na soboto bo v Dallasu gostovala zvezdniška zasedba LA Lakers, dan zatem pa še Philadelphia.

Goran Dragić je bil znova Miamijev adut s klopi. Foto: Getty Images

Dragićev Miami z odliko. Tudi v gosteh

Na visoki ravni je tekmo odigral tudi izkušeni Goran Dragić, ki je med soigralci Miamija znova pozdravil Jimmyja Butlerja. Bila sta med protagonisti prepričljive zmage floridskega moštva na gostovanju pri Indiani. Miami sicer velja za najbolj učinkovito domačo ekipo. Tokrat so Dragić in druščina do zanesljive zmage prišli tudi v gosteh. Z izjemo uvodnih minut so namreč vodili celotno tekmo, na vrhuncu razkazovanja premoči tudi z 31 točkami naskoka. Na koncu je razlika znašala 14 točk (122:108).

Medtem ko je pri poražencih blestel litovski center Domantas Sabonis (27 točk 14 skokov), ki utegne biti junija visoka ovira na slovenski poti do olimpijskega turnirja v Tokiu, prvi strelec zmagovitega moštva pa je bil rezervist Tyler Herro (19), je Dragić v 27 minutah dosegel 15 točk (met iz igre 5:10, za 3 točke 2:5, prosit meti 3:4), 4 asistence in skok.

