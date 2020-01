Neverjetno, kaj vse je spet uspevalo vročemu Luki Dončiću #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA doma premagali Chicago Bulls (118:110), dvoboj pa je zaznamovala nova izjemna predstava Luke Dončića. Mladi slovenski as je dosegel novega trojnega dvojčka (38 točk, 11 skokov in 10 asistenc), večino točk, kar 21, pa je dal v tretji četrtini. Denver je na krilih Srba Nikole Jokića (47 točk), ki je poskrbel za strelski rekord kariere, v gosteh ugnal Atlanto. Vlatko Čančar ni kandidiral za tekmo.

Učinek Luke Dončića proti Chicagu: 38 točk, met za tri 5/10, met za dve 9/14, prosti meti 5/9, 11 skokov, 10 asistenc, 1 blokada, 3 izgubljene žoge v 34 minutah in 22 sekundah.

Košarkarji Dallasa so po stresnem porazu proti Charlottu navijače v dvorani American Airlines Center hitro spravili v boljšo voljo. Osrečili so jih z zmago nad Chicagom (118:110), novo vrhunsko predstavo Luke Dončića in vrnitvijo Tima Hardawayja Jr., ki je zaigral prvič po treh tekmah izostanka zaradi poškodbe stegenske mišice in že v prvi četrtini dosegel 14 točk. Na koncu jih je zbral 15.

Vrhunci Luke Dončića proti Chicagu:

"Eksplozija" Dončića v tretji četrtini

Mavericks so si v uvodnih 12 minutah priigrali prednost šestih točk, jo obdržali do konca prvega polčasa (61:55), nato pa je v tretji četrtini ''eksplodiral'' Luka Dončić. Ljubljančan je "zgrabil Bike za roge", dosegel kar 21 točk in zaostal le za točko za osebnim rekordom, kar se tiče največjega števila točk v eni četrtini (22).

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Dončić je vneto polnil koš gostov iz vetrovnega mesta, ki bo prihodnji mesec gostil tekmo All-Star. V zadnjih petih minutah in pol četrtine je poskrbel kar za 17 od 19 točk njegovega moštva, navdušeno občinstvo pa mu je ponovno namenilo vzklike ''MVP'', s katerim mu je dalo vedeti, da je za njih v tem trenutku najboljši igralec v ligi NBA.

Dončić vse bližje rekordu Kidda

Luki Dončiću je v tretji četrtini uspevalo skoraj vse, kar si je zamislil. Foto: Reuters Ko so navijači 20-letnemu Slovencu skandirali še zadnjič, igrala se je že zadnja minuta, zmagovalec dvoboja pa je bil že lep čas odločen, se je Dončić znašel na črti prostih metov. Mladi slovenski legionar, ki je na parketu prebil 34 minut in še četrto tekmo zapored pogrešal pomoč poškodovanega Kristapsa Porzingisa, je ob skandiranju MVP zgrešil oba prosta meta, s tem pa zapravil priložnost, da bi dvoboj končal pri okroglih 40 točkah.

Dosegel jih je 38 točk, a je prispeval tudi 11 skokov in 10 asistenc, tako da je že 11. v tej sezoni dosegel trojni dvojček. Skupno jih je zbral že 19 in se na večni klubski lestvici Dallasa še bolj približal rekorderju Jasonu Kiddu (21 trojnih dvojčkov).

Dončić bo znova na delu v noči na četrtek, ko prihaja v Dallas Čančarjev Denver. Foto: Reuters

Z asistencami je večkrat zaposlil Dwighta Powella, ki je bil s 16 točkami drugi strelec Dallasa. Kanadčan je bil nezgrešljiv. Iz igre je zadel vseh šest metov za dve točki, zadel pa je tudi vse štirih proste mete.

Dončić lovi Westbrookov podvig Vroči slovenski košarkar je že četrtič zapored v ligi NBA dosegel vsaj 30 točk, 10 skokov in 7 asistenc. To je v zgodovini lige NBA uspelo le še štirim košarkarjem. Nekdanji asi Elgin Baylor, Oscar Robertson in Wilt Chamberlain so tako nanizali štiri, ''rekorder'' Russell Westbrook pa kar pet tekem. Tako se Dončiću na naslednji tekmi ponuja priložnost, da izenači dosežek zdajšnjega zvezdnika Houston Rockets.

Na tekmi med Dallasom in Chicagom je za nov mejnik poskrbel J.J. Barea. Izkušeni Portoričan je zaigral 619. v dresu Dallasa in se na večni klubski lestvici izenačil na šestem mestu z Jasonom Terryjem.

Ekspresna vrnitev Finca in poškodba Carterja

Kris Dunn (Chicago) med pokrivanjem Luke Dončića. Foto: Reuters Pri poražencih, ki so izgubili četrič zapored, je bil najbolj razpoložen Lauri Markannen. Finec, ki se je proti Dončiću dokazoval že v španskem prvenstvu, ko je nosil dres Barcelone, pa tudi leta 2017 na evropskem prvenstvu, je dal 26 točk.

Čeprav si je v soboto zvil gleženj proti Bostonu, so mu zdravniki hitro prižgali zeleno luč, tako da se je ekspresno vrnil na parket in namučil obrambo Dallasa, po tekmi pa se je zapletel v kratek pogovor z Dončićem ter mu čestital za novo odmevno predstavo.

Gostje so na začetku tretje četrtine ostali brez Wendella Carterja Jr. Ob prodoru je stopil na nogo Powellu in si poškodoval desni gleženj.

Dallas bo ponovno na delu v četrtek, ko bo v četrti izmed šestih zaporednih domačih tekem pričakal Denver. To bo obračun dveh slovenskih legionarjev. Isti večer bo dejaven tudi Goran Dragić, ki bo z Miamijem gostoval pri Indiani.

💫 38 PTS, 11 REB, 10 AST

💫 2nd triple-double in a row

💫 11th of the season



Luka Doncic walks off with the @dallasmavs home W. #PhantomCam #MFFL pic.twitter.com/QtsI5dvkUR — NBA (@NBA) January 7, 2020

Jokić postavil nov ''jugoslovanski'' rekord

Denver je upravičil vlogo favorita in v gosteh premagal Atlanto (123:115). To je bila tekma, na kateri je pisal zgodovino Nikola Jokić. Srbski zvezdnik je že v prvem polčasu dosegel 27 točk, na koncu pa jih zbral kar 47 (met iz igre 16/25) in postavil nov strelski rekord kariere. Pred tem jih je v ligi NBA največ dosegel 43.

Strelski rekord Nikole Jokića:

Jokić je s tem poskrbel tudi za rekord košarkarjev, ki prihajajo z območja nekdanje Jugoslavije. Pred tem sta bila rekorderja Hrvata Dražen Petrović in Bojan Bogdanović (oba 44 točk). Slovenski reprezentant Vlatko Čančar tokrat ni kandidiral za srečanje, saj ga trener Mike Malone ni uvrstil v ekipo. Pri Atlanti je znova izstopal ''Dončićev kolega z nabora leta 2018'' Trae Young. Mladi Američan, trenutno četrti strelec lige NBA, se je izkazal z 29 točkami (met iz igre 8/12) in 12 asistencami.

Liga NBA, 6. januar:

Lestvica:

Preberite še: