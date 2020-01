Luka Dončić kot Sizif iz Teksasa

Luka Dončić se po novem trojnem dvojčku, sedemnajstem v karieri, desetem v sezoni, kar je klubski rekord, in prvem v koledarskem letu 2020 ni mogel trkati po prsih. Manjkala je pika na i. Manjkala je zmaga Dallasa. Za nameček je Ljubljančan, resda s svoje polovice igrišča, ob zvoku sirene zgrešil med za drugi podaljšek. Že pred tem pa je imel v rokah tudi met za zmago po rednem delu. Oba projektila sta bila nenatančna. Ostalo je pri vrhunski individualni predstavi (39 točk, 12 skokov in 10 asistenc) in zgodbi o veliki vrnitvi Dallasa v drugem polčasu. A zmage je odšla v Severno Karolino. Teksačani so ostali praznih rok še tretjič na zadnjih štirih tekmah.

Ustavilo se je, ko se ne bi smelo

Kisel Dončičev obraz pa po tekmi ni bil le posledica zgrešenih metov za zmago oziroma drugi podaljšek. Prvi zvezdnik Dallasa je namreč izjemen igralski ritem prekinil prav v ključnih trenutkih. Še dobre tri minute pred koncem je z dvema zaporednimi prodoroma in štirimi točkami vplival upanje na zmago (103:97), nato pa je v zadnjih minutah izgubil dve žogi in zgrešil dva pomembna meta. Tudi v podaljšku je bila gostujoča obramba na prvem zvezdniku učinkovita, saj je dodal le še dve točki.

Velik zaostanek v prvem delu

V prvem polčasu je bila zgodba drugačna. Dončić je blestel, a je bil večinoma osamljen. Kot Sizif, ki vali skalo roti vrhu hriba. Že po 14 minutah na parketu je dosegel 14 točk. Preostali soigralci le 17, niti koša pa ni prispevala sicer pregovorno močna klop. Polčas je Luka končal s 17 točkami, 5 skoki in 3 asistencami. A ob preskromni pomoči soigralcev, med katerimi znova manjkata Kristaps Porzingis in Tim Hardaway Jr., je to premalo. Charlotte je pri polčas dobil z rezultatom 57:44. Največja prednost pa je znašala 20 točk.

Foto: Reuters

Zgodba o vrnitvi. Z napako

Tretja četrtina je prinesla popoln zasuk. Na Dončićev obraz se je vrnil nasmešek. Podaje brez pogledam prodori, trojke … Vse je dobilo smisel. Dallas je začel delovati kot dobro naoljen stroj, kot ekipa. Ob ostrih Dončićevih ritmih so se ekspresno vrnili v igro. Na začetku zadnje četrtine so že vodili z desetimi točkami naskoka. Razigrala sta se predvsem Maxi Kleber (24 točk) in Seth Curry (12). Mejo desetih točk sta presegla še Dorian Finney-Smith (15), Dwight Powell (11) in JJ Barea (11), a ob slabšem zaključku in navdahnjenem srčenjem tandemu Devonte Graham-Terry Rozier je bilo to premalo za 23. zmago v sezoni.

"Dončić bo boljši od Nowitzkega" Medtem v ZDA ... Mladi as Dallasa še ni nastopil na tekmi vseh zvezdnikov, Jerry West, legendarni ameriški košarkar, pa bi mu lahko o tem dogodku povedal marsikaj zanimivega. Premore bogate izkušnje. Včasih, ko je spadal med najbolj vroče košarkarje sveta in se lahko pohvalil s povprečjem 27 točk, 5,8 skoka in 6,7 asistence na tekmo, se je na priljubljenem All-Staru v središču pozornosti znašel kar 14-krat.



Pri 81 letih in zelo bogatih izkušnjah velja za enega najbolj spoštovanih sogovornikov, kar zadeva primerjave dosežkov v ligi NBA. S tekmovanjem je povezan bolj kot kdorkoli, kar nakazuje tudi njegov vzdevek Logo.



Foto: Reuters



Njegova podoba namreč krasi dolgoletni logotip lige NBA, ki je danes eden izmed najbolj prepoznavnih športnih simbolov na svetu. Ko se je West, aktualni član upravnega odbora Los Angeles Clippers, pred kratkim znašel pred mikrofonom novinarjev Dallas Morning News, je bil poln pohval na račun Dončića. Slovenskega košarkarja je oklical za genija in velikega zvezdnika, hkrati pa dal drzno napoved, ki je dala misliti navijačem Dallasa.



"Luka Dončić bo najboljši igralec Dallasa v zgodovini. Zelo spoštujem Dirka Nowitzkega, a Dirk ni Luka," je povedal West. Nemec Dirk Nowitzki, ki je lani končal bogato kariero, je sicer lastnik številnih rekordov Dallasa. Je tudi šesti najboljši strelec lige NBA vseh časov. Medtem v ZDA ... Mladi as Dallasa še ni nastopil na tekmi vseh zvezdnikov,legendarni ameriški košarkar, pa bi mu lahko o tem dogodku povedal marsikaj zanimivega. Premore bogate izkušnje. Včasih, ko je spadal med najbolj vroče košarkarje sveta in se lahko pohvalil s povprečjem 27 točk, 5,8 skoka in 6,7 asistence na tekmo, se je na priljubljenem All-Staru v središču pozornosti znašel kar 14-krat.Pri 81 letih in zelo bogatih izkušnjah velja za enega najbolj spoštovanih sogovornikov, kar zadeva primerjave dosežkov v ligi NBA. S tekmovanjem je povezan bolj kot kdorkoli, kar nakazuje tudi njegov vzdevek Logo.Njegova podoba namreč krasi dolgoletni logotip lige NBA, ki je danes eden izmed najbolj prepoznavnih športnih simbolov na svetu. Ko se je West, aktualni član upravnega odbora Los Angeles Clippers, pred kratkim znašel pred mikrofonom novinarjev Dallas Morning News, je bil poln pohval na račun Dončića. Slovenskega košarkarja je oklical za genija in velikega zvezdnika, hkrati pa dal drzno napoved, ki je dala misliti navijačem Dallasa."Luka Dončić bo najboljši igralec Dallasa v zgodovini. Zelo spoštujem Dirka Nowitzkega, a Dirk ni Luka," je povedal West. Nemec, ki je lani končal bogato kariero, je sicer lastnik številnih rekordov Dallasa. Je tudi šesti najboljši strelec lige NBA vseh časov.

Miami Gorana Dragića bo prihodnjič na delu v noči na ponedeljek, ko bo gostil Portland.

Lestvica: