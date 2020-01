Bryantov vpliv: teksaški milijarder je Dončića ogovoril v slovenščini

Pred dnevi je ob gostovanju Dallasa pri LA Lakers upokojeni zvezdnik Kobe Bryant z roba igrišča Luko Dončića ogovoril kar v slovenščini. Njegovemu zgledu je zdaj sledil še 61-letni lastnik Dallasa Mark Cuban. Dončić je bil med tistimi, ki so delili Dallasovo objavo o tem, da mineva okroglih 20 let od trenutka, ko je Cuban prevzel vodenje kluba. "Še na mnoga leta," je zapisal Ljubljančan. Odgovor je dočakal v materinščini. No, kot kaže, s pomočjo spletnega prevajalnika, ki pogost ni vešč stalnih besednih zvez. "Hvala, do 20 več skupaj," je zapisal Cuban.

Foto: Getty Images

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Danes 61-letniima pod palcem okrog 3,8 milijarde dolarjev, v mladosti pa so njegovi starši močno dvomili o njegovem uspehu.Cuban se je rodil v Pittsburghu in si že v mladih letih za cilj postavil, da bo uspešen podjetnik.Njegovi predniki so v Ameriko prišli iz Rusije in si priimek v Cuban spremenili iz Čabeniski, Mark pa ima tudi romunske korenine.Med ljudmi, ki so najbolj dvomili o njegovem uspehu, je bila njegova mama, ki jo je skrbelo za sinovo prihodnosti. A se je odlično znašel že kot mladenič. Kot otrok se je lotil svojega prvega posla, in sicer prodaje bejzbolskih kartic, na katerih so bili igralci, in vreč za smeti. Z nabranim denarjem si je pri 12 letih kupil čevlje za košarko.Med drugim je učil tudi disko ples in preskočil zadnji letnik srednje šole. Odšel je na univerzo v Indiani, kjer je študiral podjetništvo.Med študijem je obiskoval kar 25 predmetov, povezanih z računalništvom, privarčeval 15 tisoč dolarjev in kupil manjši lokal, prvi milijonski posel pa izpeljal, ko je prodal svoje računalniško podjetje CompuServe za šest milijonov dolarjev.Kasneje je svetoval več mladim podjetnikom in trgoval na borzi. Ob tem sodeluje v znani ameriški oddaji Shark Tank, kjer mladi podjetniki predstavijo svojo idejo in upajo, da jih bodo izbrani poslovneži finančno podprli.Pred 20 leti, leto po tem, ko se je rodil Dončić, je kupil NBA-moštva Dallas Mavericks. Takrat je odštel 285 milijonov dolarjev.Od prihoda Cubana v klub se je krivulja uspešnosti močno dvignila. Od takrat so se 15-krat uvrstili v končnico, vrhunec pa doživeli leta 2011, ko so postali prvaki lige NBA.Cuban je znan po svojih številnih kontroverznih izjavah. Zaradi njih je moral ligi NBA nakazati že 2,3 milijona dolarjev oziroma skoraj polovico plače, ki jo je v prvi sezoni zaslužil Dončić.V sezoni 2017/18 je moral odšteti 600 tisoč dolarjev, ker je na radiu izjavil, da je svojim košarkarjem svetoval, naj do konca sezone izgubljajo in tako dobijo možnost za boljši izbor na naboru lige NBA.Pred leti je dejal, da jenajboljša stvar, ki se je zgodila politiki v zadnjem času. Trump mu je prek Twitterja odgovoril, da postaja vse večji navijač Dallasa.Pred 14 leti je zaradi poraza v finalu lige NBA najel nekdanjega FBI-agenta, da bi preveril odločitve košarkarskih sodnikov.Leta 2015 je bil prav tako v središču ene največjih prestopnih sag v ligi NBA. S centromse je že vse dogovoril okoli pogodbe, nato pa se ta ni več javljal. Cuban se je odpravil v Houston, kjer živi Jordan, in se vozil po ulicah ter iskal ameriškega košarkarja, ta pa je na koncu podaljšal pogodbo z Los Angeles Clippers.Cuban ima v Dallasu 2,8 hektarjev veliko posest, je poročen in ima štiri otroke.