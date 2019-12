Sanjsko športno leto z napako

Kdor je vse do zadnjega upal, da se za slovenski šport čudovito leto 2019 ne bi nikoli končalo, ne bo prav dolgo razočaran. Morda si bo oddahnil že ob bežnem pogledu na seznam osrednjih športnih dogodkov, ki jih prinaša leto 2020. Dolgčas mu, in nam vsem, prav gotovo ne bo. Težko bi namreč našli del leta, v katerem bo mogoče zajeti sapo, predvsem ob ritmu, ki ga tudi zunaj okvirov največjih velikih tekmovanj narekujejo slovenski športniki. Na čelu z Luko Dončićem, katerega Dallas je z močnim simboličnim prizvokom prav v času, ko je njegova domovina že vstopila v leto 2020, dosegal še zadnje koše z letnico 2019.

Kako bo v novo leto skočil Peter Prevc? Foto: Sportida Dunajski koncert že nekaj časa ni več edina klasika prvega januarja. Tour de Ski in druga postaja turneje štirih skakalnic sta prav tako del železnega repertoarja in svojevrstna napoved osrednjega dela zime. Ta ob domačih tekmah svetovnega pokala (Rogla, Ljubno, Pokljuka, Kranjska Gora in Maribor) prinaša tudi svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Podaljšani planiški četrti konec tedna v marcu pa bo obenem tudi začetek trilogije velikih zimskih tekmovanj v Sloveniji. Že prihodnje leto bo namreč Pokljuka gostiteljica svetovnega prvenstva v biatlonu, leta 2023 pa bo v Planici potekalo SP v nordijskih disciplinah.

A pot do teh tekmovanj je še zelo dolga. Pestro bo že pred tem. Že letos bo namreč v Sloveniji potekalo kar nekaj pomembnih tekmovanj. Med drugim si bo med prvomajskimi prazniki hokejska reprezentanca na domačem ledu ljubljanskega Tivolija poskušala izboriti vrnitev med elito. Poleti pa bo na Bledu veslaško svetovno prvenstvo mladincev, mlajših članov in članov v neolimpijskih disciplinah.

Leto 2020 bosta sicer zaznamovala dva izrazita športna vrhunca, oba v poletnih mesecih. Med 12. junijem in 12. julijem bo namreč v dvanajstih evropskih mestih potekalo evropsko nogometno prvenstvo. Euro, ki se bo končal s finalom v Londonu, bo, tako kot že štiri predhodna prvenstva, minil brez sodelovanja slovenske izbrane vrste. Ta se bo posvetila prijateljskim tekmam in ligi narodov.

Po sanjski sezoni v ligi NBA še na olimpijske igre? Foto: Reuters Le dvanajst dni po finalu nogometnega prvenstva pa se bodo v Tokiu začele poletne olimpijske igre, na katerih bo do 9. avgusta svoje sanje poskušalo uresničiti več kot 11 tisoč športnikov iz več kot 200 držav. Med njimi bo tudi Slovenija, ki bo stavila na najboljšo svetovno plezalko Janjo Garnbret, prvega moža svetovne kolesarke lestvice Primoža Rogliča, vedno nevarne judoiste, jadralce, kajakašici na mirnih vodah, krotilce brzic …

Morda se Sloveniji, ki bo na Japonsko odpotovala pod vodstvom 80-letnega olimpionika Mira Cerarja, obeta celo rekordna udeležba. To bo odvisno predvsem od uspešnosti odbojkarske, košarkarske in rokometne reprezentance. Na OI je do zdaj nastopila le zadnja. Zdaj imajo svoje načrte tudi aktualni evropski prvaki iz Pariza, ki bodo aktivni že takoj na začetku januarja, in košarkarji, zbrani okrog Luke Dončića, v junijskih kvalifikacijah.

Dončiča in številne druge kopica izzivov čaka še krepko pred igrami v deželi vzhajajočega sonca. Tudi Rogliča, ki bo poskušal postati prvi slovenski zmagovalec na dirki vseh dirk. Letos bo namreč v njegovih načrtih Tour de France. Mi bomo seveda pozorno spremljali tudi dirko Po Sloveniji, Giro in Vuelto. Pa seveda tudi kopico drugih tekmovanj. Že v kratkem se bo namreč v Avstriji in Skandinaviji začelo evropsko prvenstvo v rokometu. Leto prinaša tudi SP v biatlonu v Antholzu, evropsko prvenstvo kajakašev v Londonu, atletsko dvoransko svetovno prvenstvo v Nanjingu in evropsko prvenstvo na prostem v Parizu …

Datumi, ki si jih velja zabeležiti

JANUAR

5.-10. Odbojka: olimpijske kvalifikacije, Berlin

9.-22. Mladinske olimpijske igre, Švica

9.-26. Rokomet: EP, moški, Avstrija, Švedska, Norveška

18. Deskanje na snegu: svetovni pokal, Rogla

20. 1.-2. 2. Tenis: OP Avstralije, Melbourne

23.-26. Biatlon: svetovni pokal, Pokljuka

FEBRUAR



2. Ameriški nogomet: 54. Super Bowl, Miami

6.-9. Hokej na ledu: olimpijske kvalifikacije, moški, 3. krog, Jesenice

13.-23. Biatlon: svetovno prvenstvo, Antholz

15.-16. Alpsko smučanje: svetovni pokal - Zlata lisica

16. tekma NBA All-Star, Chicago

22. Začetek spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije

22.-23. Smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Ljubno

MAREC:

13.-15. Atletika: dvoransko SP, Nanjing

14.-15. Alpsko smučanje: svetovni pokal - pokal Vitranc, Kranjska Gora

18.-22. Alpsko smučanje: svetovni pokal, finale, Cortina d'Ampezzo

19.-22. Smučarski skoki: SP, smučarski poleti, Planica

APRIL



8. Hokej na ledu: začetek končnice v ligi NHL

8. Košarka: začetek končnice v ligi NBA

27. 4.-3. 5. Hokej na ledu: SP divizije I (skupina A), Ljubljana

30. 4.-3. 5. Gimnastika: EP v ženski športni gimnastiki, Pariz

MAJ



1.-3. Judo: EP, Praga

8.-24. Hokej na ledu: SP elitne skupine, Zürich/Lozana

9.-10. Rokomet: liga prvakinj, zaključni turnir, Budimpešta

9.-31. Kolesarstvo: 103. Dirka po Italiji

11.-24. Plavanje: EP, Budimpešta

16. Nogomet: konec sezone Prve lige Telekom Slovenije

16.-17. Odbojka, liga prvakov in prvakinj, finalna turnirja

21.-24. Gimnastika: EP v ritmični gimnastiki, Kijev

22.-24. Košarka: zaključni turnir evrolige, Köln

24. 5.-7. 6. Tenis: OP Francije, Pariz

30. Nogomet: liga prvakov, finale, Istanbul

30.-31. Rokomet: zaključni turnir lige prvakov, Köln

JUNIJ



5. Košarka: začetek finala v ligi NBA

10.-14. Kolesarstvo: dirka Po Sloveniji

12. 6.-12. 7. Euro 2020

15.-17. Kajak/kanu: EP, slalom, Lee Valley

23.-28. Košarka: olimpijske kvalifikacije (Victoria, Split, Kaunas, Beograd)

27. 6.-19. 7. Kolesarstvo: 107. dirka po Franciji

29. 6.-12. 7. Tenis: Wimbledon, London

JULIJ



24. 7.-9. 8. Olimpizem: olimpijske igre, Tokio

Začetek Prve lige Telekom Slovenije

AVGUST



14. 8.-6. 9. Kolesarstvo: 75. Dirka po Španiji

26.-30. Atletika: EP, Pariz

27.-30. Hokej na ledu: olimpijske kvalifikacije, moški, zadnji krog

31. 8.-13. 9. Tenis: OP ZDA, New York

SEPTEMBER



15.-16. Nogomet: začetek skupinskega dela lige prvakov

15.-20. Namizni tenis: EP, Varšava

20.-27. Kolesarstvo: SP, Aigle

OKTOBER



25. Atletika: Ljubljana: 25. ljubljanski maraton, DP na 21 km

24. Začetek nove smučarske sezone

Začetek nove sezone v ligi NBA

NOVEMBER



21.-22. Smučarski skoki: začetek nove sezone

23.-29. Tenis: finale Davisovega pokala, Madrid

DECEMBER



4.-20. Rokomet: EP, ženske, Danska/Norveška

9.-13. Plavanje: SP v 25-metrskih bazenih, Abu Dabi

15. Športnik leta

