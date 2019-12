Na igrišču se je šalil, v slačilnici pa se je zlomil in jokal #video

V letošnjem letu so se mnogi športniki razveselili svojih rezultatov. A žal se vedno najdejo taki, ki so imeli v svojih nastopih veliko smole in so doživljali razočaranja. Nekaj smo jih zbrali tudi na Sportalu.

Foto: Matjaž Vertuš

Ena izmed večjih osmoljenk lanske zime je zagotovo Ilka Štuhec. Najboljša slovenska smučarka je padla na smuku za svetovni pokal v Crans Montani in si poškodovala koleno. Operacija ni bila potrebna, a je bila poškodba tako huda, da je Mariborčanka morala končati sezono. Devetindvajsetletna Mariborčanka ni najbolje začela letošnje sezone. Njena najboljša uvrstitev je 17. mesto iz svetovnega pokala v smuku v Lake Louisu.

Ilka Štuhec še zdaleč ni edina Slovenka, ki je morala predčasno končati sezono. Že pred njo se je sezona predčasno končala za Ano Drev, ki si je januarja na treningu strgala križno vez, natrgala stransko vez in poškodovala oba meniskusa levega kolena. Med svetovnim prvenstvom v Aareju si je Martin Čater strgal križno vez in poškodoval meniskus levega kolena. Bolje jo je odnesel Klemen Kosi, ki si je ob decembrskem padcu "zgolj" zlomil nos in poškodoval ličnico. V znamenju vračanja po poškodbi pa sezona 2018/19 mineva tudi za Tino Robnik.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za pol giba ostala brez olimpijske vozovnice

Začetek decembra so v Toulousu potekale olimpijske kombinacije. Med seboj sta se vse do zadnje discipline borili Mia Krampl in Lučka Rakovec. Velika osmoljenka je bila na koncu Rakovčeva, ki je bila v težavnosti za pol giba krajša. Ravno ta gib pa je odločal o drugi slovenski potnici na olimpijske igre v Tokiu (2020). Pred tem si je olimpijsko vozovnico priborila že Janja Garnbret.

"Zagotovo je težko, a smo že pred tekmo vedeli, da se bo izšlo le zame ali za Mio. Žal mi v finalu ni uspelo sestaviti dobrega nastopa in se nisem uvrstila na olimpijske igre, a sem še vedno vesela za Mio, čeprav sem res razočarana nad to tekmo."

Foto: Getty Images

Omar McLeod je na svetovno prvenstvo v Doho prišel kot velik favorit. A ko je na vrsto prišel najpomembnejši tek, se je znašel na tleh. Iz kvalifikacij se je s časom 13,17 ob prvem mestu v svoji skupini prepričljivo prebil naprej. V polfinalu je tekel še nekoliko hitreje (13,08) in v finale prišel z najboljšim časom, a takrat, ko je bilo najpomembneje, pokleknil. Padel je na eni izmed ovir in ostal brez vsega. Brez uvrstitve in seveda tudi medalje.

Ko na najprestižnejšem turnirju zapraviš dve zaključni žogi za zmago

Wimbledon, najprestižnejši teniški turnir, vsako leto postreže z zanimivimi zgodbami in dvoboji. Letos sta v finalu za pravo teniško poslastico poskrbela Novak Đoković in Roger Federer. Dvoboj je trajal pet nizov in skoraj pet ur. Osmoljenec dvoboja je bil 38-letni Švicar. V petem nizu pri izidu 8:7 je imel Federer dve zaključni žogici za zmago. Igralec kova, kot je on, tega po navadi ne zapravi. A tudi njemu se včasih v ključnih trenutkih zatrese roka in zapravi prednost. Na koncu je z izidom 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3) slavil Novak Đoković, ki je Wimbledon osvojil še petič. Federer je po porazu priznal, da se je v garderobi zlomil in zjokal.

Za pičli dve minuti zamudil prestopni rok Foto: Getty Images

Velik osmoljenec zimskega prestopnega roka je bil slovenski nogometaš Miha Mevlja, ki bo moral igrati v dresu Empolija, a se je moral zaradi dvominutne zamude vrniti v Rusijo. Čeprav je zadnji dan zimskega prestopnega roka sklenil dogovor z italijanskim prvoligašem in se že pripravljal, da bo v serie A nastopil kot posojeni branilec Zenita iz Sankt Peterburga, so zahtevani dokumenti zaradi tehničnih težav prišli na cilj dve minuti po izteku roka.

Mevlja ni skrival razočaranja, nezadovoljen je bil tudi Empoli. Vložena je bila pritožba, ki pa po poročanju Tuttomercato.web ni naletela na plodna tla. Tri tedne po spornem dogodku je Fifa odločila, da Slovenec ne more nadaljevati kariere v Empoliju.

Kolega se je na svetovnem prvenstvu zaletel vanj

Peter Kauzer, srebrni olimpijec, z letošnjo sezono ne more biti zadovoljen. Hrastničanu so sodniki v zadnji sezoni kot za stavo prisodili kazenske sekunde (50 sekund). Dobival jih je kot po tekočem traku in ga s tem spravljali v slabo voljo. Ali jih je dobival upravičeno ali neupravičeno, je presoja vsakega posameznika. Kauzer pa je imel veliko smolo na svetovnem prvenstvu v ekipnih vožnjah. Sredi vožnje se mu je po nesreči v veslo zaletel reprezentančni kolega Martin Srabotnik. Kauzer je moral zaradi te nezgode od 14 vrat veslati samo z eno lopato, s tem pa je slovenska ekipa zapravila veliko priložnost za novo medaljo.

Zlomil se mu je oprimek

Velik osmoljenec je tudi Jernej Kruder, ki se mu je na olimpijskih kvalifikacijah v težavnosti zgodila nenavadna nesreča. Med plezanjem je odpadel oprimek, kar se zgodi zelo redko, Celjan pa je ob tem padel s stene. Pozneje je sicer imel možnost ponovitve, a se pozneje ni uspel uvrstiti na olimpijske igre v Tokio.

Zion Williamson še ni odigral uradne tekme lige NBA. Foto: Getty Images

Od njega so veliko pričakovali, a se je že takoj zalomilo

Novinec New Orleans Pelicans Zion Williamson je letos v ligo NBA prišel kot prvi izbor zadnjega nabora in kot nova zvezda najmočnejše košarkarske lige na svetu. Od mladega košarkarja so tako v klubu kot v javnosti veliko pričakovali, a se je zalomilo že pred začetkom rednega dela sezone. Williamson je moral na operacijo kolena, kar ga je za dva meseca oddaljilo od košarkarskih igrišč. Gre za isto koleno, s katerim je imel 19-letnik težave že na kolidžu, ko si ga je zvil. Po zadnjih informacijah bi se lahko na igrišče vrnil decembra.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Slovenska kolesarka Nika Jančič je mladinsko dirko na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru končala na 53. mestu, najbrž pa bi bila precej višje, če ne bi bila v zadnjem zavoju udeležena v padec, po katerem je čez ciljno črto kar pritekla. Hitro se je pobrala, a zaradi težav s kolesom ni mogla kolesariti do cilja. V cilj je pritekla, njen zaostanek na 53. mestu je znašal eno minuto in 35 sekund.