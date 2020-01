Glas za Dončića: Real Madrid potrkal na čustva navijačev #video

Kampanji za glasovanje za Luko Dončića v izboru košarkarjev za prestižno tekmo NBA All-Star so se pridružili tudi v košarkarskem klubu Real Madrid, kjer je Dončić preživel šest plodnih let. Na čustva navijačev so pritisnili z videom, ki se sprehodi skozi vrhunce Dončićeve kariere v dresu kraljevega kluba.

Nekdanji klub Luke Dončića je navijače pozval k oddaji glasu, ki bi Slovencu pomagal do nastopa na tekmi All-Star:

🌟⛹‍♂ Uno de los nuestros está haciendo historia en la @NBA. ¡No dejes de votar a @luka7doncic para el #NBAAllStar Game!



One of our own is making history in the @NBA. Vote for @luka7doncic to become an #NBAAllStar 2020!



📥 VOTA: https://t.co/GnwBLtWnpo pic.twitter.com/ozTIBd0TuY — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 3, 2020

Prvi rezultati glasovanja za izbor košarkarjev za prestižno tekmo NBA All-Star, kjer priložnost dobijo samo najboljši košarkarji v najmočnejši košarkarski ligi, so za slovenskega košarkarja Luko Dončića več kot obetavni, a glasovanje še zdaleč ni končano. To se bo zgodilo 21. januarja ob 6. uri.

Za Luko Dončića, pa tudi za Gorana Dragića, do zdaj edinega Slovenca, ki je že nastopil na tekmi All-Star, in Vlatka Čančarja lahko glasujete tukaj

Po prvem preštevanju glasov navijačev 20-letni Ljubljančan z 1.073.957 glasovi celo vodi ter je po mnenju ljubiteljev košarke celo boljši od grškega zvezdnika Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa in absolutnega zvezdnika lige NBA LeBrona Jamesa (LA Lakers).

Trenutni rezultati glasovanja za All-Star 2020:

The first returns from #VoteNBAAllStar 2020!



Make YOUR vote count twice today by voting here ➡️ https://t.co/VMuxMjeZQO pic.twitter.com/qRzXqLxMti — NBA (@NBA) January 2, 2020

Kampanji zbiranja glasov za Dončića, ki je bil že lani zelo blizu nastopu na osrednji tekmi All-Star, a se je moral zadovoljiti s tekmo vzhajajočih zvezd, se je pridružil tudi njegov nekdanji delodajalec, klub Real Madrid, kjer se je Dončić kalil od svojega 13. leta

"Eden od nas piše zgodovino lige NBA. Glasujte za Luko Dončića, da postane All-Star 2020," so zapisali poleg čustvenega videa s košarkarskimi vrhunci, ki vključuje tudi podobe iz najzgodnejših let v dresu Reala, od prvega uradnega nastopa za kraljevi klub do zmage v evroligi.

Video in poziv h glasovanju so delili prek družbenih omrežij.

Ne pozabite: pomembni datumi letošnjega NBA All-Star: - 21. januarja ob 6. uri zjutraj po našem času se bo glasovanje končalo. - 23. januarja bodo razkrili prvi peterki. - 30. januarja bodo znani rezervisti, ki jih bodo izbrali trenerji. - 6. februarja bosta kapetana sestavila svoji ekipi iz rezerv, ki jih bodo določili trenerji. - 17. februarja ob 2. uri po slovenskem času bo tekma All-Star v Chicagu.

