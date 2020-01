Dončićev zvezdniški odgovor na zvezdniško glasovanje

Le nekaj ur zatem, ko so luč sveta ugledali prvi delni rezultati glasovanja za prvi peterki tradicionalne februarske tekme All-star, ki so razkrili, da je Luka Dončić do sedaj prejel celo največ glasov med vsemi zvezdniki lige NBA, je začel 20-letni Ljubljančan dosegati svoje prve koše z letnico 2020. Na domači tekmi proti Brooklyn Nets jih je na koncu vknjižil 31. Dodal je še 13 skokov in sedem asistenc in dvajsetič v sezoni prišel do trojnega dvojčka. Ob še boljšo osebno statistiko in morda novega trojnega dvojčka so ga tokrat spravili težave z osebnimi napakami (že v tretji četrtini je prejel četrto), (pre)pogoste razprave s sodniki in posledično razbit igralni ritem. A ključno je, da je z novo dobro predstavo Dallasu pomagal do zmage nad Brookly Nets.

Odprlo se je v zadnji četrtini

"MVP, MVP," je odmevali s tribun American Airlines arene, ko se je minuto in pol pred koncem tekme Dončić postavil na črto prostih metov in kmalu zatem presegel mejo 30 točk. Takrat je že bilo jasno, da bo Dallas po dveh zaporednih porazih vendarle prišel do nove zmage. A dolgo ni kazalo na to. Brooklyn je namreč od Dallasovi obrambni nedoslednosti in strelski neučinkovitosti dolgo vodil. Predvsem v prvem polčasu. Do preloma je prišlo predvsem v zadnji četrtini, ki so jo domačini na Dončićevih krilih dobili z rezultatom 30:18.

Goran Dragić je ob zmagi nad prvaki vse svoje točke (13) dosegel iz igre. Foto: Reuters

Dragićev Miami do skalpa prvakov

Po porazu proti Washingtonu pa se je na zmagovite tirnice vrnil Miami, ki je sicer pred tem dobil kar pet zaporednih tekem. Goran Dragić in soigralci so tokrat doma z evropskim rezultatom (85:76) na kolena spravili zadnje prvake lige, Toronto Raptors. Ljubljanski adut floridskega moštva je tokrat svojih 22 minut izkoristil za 13 točk (met iz igre 5:13, za 3 točke 3:7), dva skoka, asistenco in blokado. Ob nizkem rezultatu je bil Gogi celo drugi strelec Miamija. Le dve več je kot prvi strelec domače vrste dosegel Bam Adebayo.

Čančar je novo zmago pričakal na klopi

Na svoj prvi koš v olimpijskem letu 2020 pa še čaka tretji zlati slovenski reprezentant, ki si kruh služi v ligi NBA. Denver je sicer na gostovanju pri Indiani prišel do nove zmage (124:166), s katero ostaja tik pod vrhom lestvice zahodne konference, a potek tekme ni šel na roko Vlatku Čančarju. Znova je namreč ostal prikovan na klop za rezervne igralce. Koprčan ostaja pri štirih tekmah in skupno slabih sedmih minutah, v katerih je dobil priložnost za igro. Edini točki pa je s prostih metov dosegel proti LA Lakers. Med njegovimi soigralci pa je bil tokrat za novo zmago najbolj razpoložen Michael Porter (25 točk).

Foto: Reuters Počivajte v miru, David Stern Tekme v noči na petek so minile tudi v znamenju spomina na nekdanjega dolgoletnega komisarja lige NBA Davida Sterna, ki je v 77. letu starosti umrl prvega januarja. Veljal je za reformatorja lige, ki se je pod njegovim vodstvom modernizirala in postala bolj dobičkonosna. Klubi so se ga spominjali z minutami molka, košarkarji z zapisi na socialnih omrežjih. Gre namreč za moža, ki je na naborih lige NBA izgovoril imena glavnine največjih zvezdnikov v ligi. Pred petimi leti ga je v vlogi komisarja nasledil Adam Silver.

Liga NBA, 2. januar:

Lestvica:

