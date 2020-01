Neverjetni James do novega trojnega dvojčka #video

Košarkarji LA Lakers so v noči na četrtek 117:107 ugnali Phoenix Suns. Srečanje je bilo odločeno že v prvem polčasu, ko so Jezerniki vodili že s 74:41. Najboljši posameznik obračuna je bil kdo drug kot zimzeleni LeBron James, ki je v 38 minutah dosegel 31 točk, dodal še 13 skokov in 12 asistenc. To je bil že njegov osmi trojni dvojček v sezoni. Jamesov oproda Anthony Davis je prispeval 26 točk in 11 skokov, pri gostih iz Phoenixa pa je bil 32 točkami in sedmimi asistencami najboljši Devin Booker.