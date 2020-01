Kako je to mogoče? Dončić je dal 35 točk, pa vseeno izgubil.

Čeprav čudežni deček slovenske košarke Luka Dončić v Oklahoma Cityju ni imel ravno odličnega strelskega večera, zadel je le 12 metov iz 29 poskusov za dve, pa le tri trojke iz 16 poskusov in je zgrešil odločilen met za tri točke v izdihljajih tekme, s katerim bi izsilil podaljšek, je v statistiko vpisal vsega spoštovanja vrednih 35 točk, deset skokov in sedem asistenc, a prave pomoči soigralcev tokrat ni imel. Mavericks so zamočili in moštvu Oklahoma City Thunder zmago (106:101) podarili.

"Igrali smo zelo dobro košarko. To počnemo na vsaki tekmi, a danes na koncu žoga enostavno ni hotela skozi obroč. Upam, da bo na naslednji tekmi šlo," je bil po tekmi redkobeseden 20-letni Ljubljančan, ki je bil danes najbolj obremenjen košarkar Dallas Mavericks na igrišču. Nosil je skoraj vso ofenzivno breme v napeti in izenačeni tekmi, saj njegovim soigralcem met ni in ni stekel.

Porzingisu ponagajalo koleno

Trener Rick Carlisle je v Oklahomi pogrešal dva pomembna igralca, ki bi, če bi bila zdrava, najbrž dodala dovolj za udobno zmago. Tim Hardaway mlajši in Kristaps Porzingis sta manjkala, prvi pričakovano in načrtovano, drugi pa je bolečine v kolenu začutil tik pred tekmo na ogrevanju.

Ljubljančan je na igrišču preživel več kot 40 minut. Foto: Reuters

"Pojavile so se bolečine, občutek v desnem kolenu preprosto ni bil pravi, povedal sem zdravniški ekipi in odločili so se, da je pametneje, če ne igram. Zoprno je, saj je bila to tekma, ki bi jo morali dobiti, jaz pa kolegom nisem mogel pomagati. Ampak te stvari se dogajajo, pomembneje je, da ostanem zdrav na dolgi rok," je svojo odsotnost pojasnjeval Latvijec.

Več igralcev je zatajilo

"To je težak poraz po trdi in naporni tekmi. Več igralcev je zatajilo, preprosto moramo igrati bolje," je bil nezadovoljen trener Carlisle. Mavericks so se v končnici preveč zanašali na Dončića, pri gostiteljih pa se je razigral Chris Paul in v odločilnih akcijah tehtnico prevesil na stran Oklahome. "Odličen igralec je in to je že nekakšen vzorec, da ob koncu tekme postane osrednja figura na igrišču. Nismo ga dovolj dobro ustavljali, na drugi strani pa nismo izkoristili svojih priložnosti," je ocenil Carlisle.

Luka vsega ne more postoriti sam

Komentatorji ameriških televizij so se v oddajah o ligi NBA čudili nemoči Dallasa, ki mu dobre Dončićeve predstave ni uspelo pretopiti v zmago. Košarka je kolektivni šport in Luka sam ne more postoriti vsega, je nekakšen povzetek mnenj. Drugi najboljši strelec Dallasa je bil Nemec Maxi Kleber s 14 točkami, dvomestno število pa je presegel le še Dwight Powel z enajstimi. Mavericks so imeli resnično slab strelski večer, za dve so metali 35,5-odstotno (33/93), za tri 29,4-odstotno (15/51), pa vseeno izgubili za samo pet točk.

"Imamo dobro ekipo, v igri smo se držali čisto do konca," je še povedal Dončić, ki je za tri danes metal z 18,8-odstotno natančnostjo, od 16 poskusov je zadel le tri trojke.

Luko Dončića in Mavericks zdaj čaka dan premora, nato pa serija šestih domačih tekem. Najprej, v noči na petek, se bodo pomerili z Brooklyn Nets, nato bodo gostili še Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers in Philadelphia 76ers.