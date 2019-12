Američanu zaradi odrivanja Dončića kazen #video

Sobotni obračun med prvakom lige NBA v letih 2017 in 2018 Golden State Warriors, ki se ubada z bolnišnico v kadru in je z zgolj devetimi zmagami eno najskromnejših moštev, ter Dallas Mavericks Luke Dončića se je končal z gostujočo zmago Dallasa s 141:121 in kaznijo za enega od košarkarjev poražene domače ekipe.

Marquese Chriss je v tretji četrtini po eni od akcij slovenskega košarkarskega zvezdnika odrinil med navijače. Američan si je ob potezi - Dončić je padel na gledalce - prislužil tehnično napako, pa tudi aplavz soigralcev, najbolj se smejalo Draymondu Greenu.

Kako je Chriss odrinil Dončića:

Luka Doncic gets a 2-handed shove into the first row by Marquese Chriss



...and Draymond Green is out here clapping. #Savage pic.twitter.com/lnTSggpPMb