Zvezdniški blišč na številkah Luke Dončića

"Ena naših najslabših tekem. Nismo igrali tako, kot znamo. Slab večer. Ni šlo," je po nedeljskem porazu proti Los Angeles Lakers z glavo zmajeval Luka Dončić, sicer vesel, da ob grdem padcu v prvem polčasu ni staknil hujše poškodbe. Tokrat je bil glavna tarča kalifornijskega moštva.

"Vemo, kako Luka pritiska na obrambo in skrbi, da so tudi njegovi soigralci razpoloženi," je po tekmi priznaval prvi zvezdnik domače vrste LeBron James, ki tudi sicer ni skoparil s pohvalami na račun mladega Slovenca. Podobno je storil Kobe Bryant, ki je kot gledalec iz prve vrste kar med tekmo v slovenščini ogovoril 20-letnega Ljubljančana in ga po zadnjem zvoku sirene fotografiral skupaj s svojo hčerko. Luka je v vseh teh trenutkih vidno užival.

A čeprav so mu pohvale godile, ni mogel skriti razočaranja po porazu in svojih "le" 19 točkah. Že dejstvo, da ob 19 točkah nezadovoljno odkimava, dokazuje, kako visoka so njegova realna pričakovanja. Po vsega okroglih stotih tekmah v ligi NBA.

Luka Dončić: 100 tekem v ligi NBA

72 tekem v sezoni 2018/19, 28 v sezoni 2019/20. Foto: Getty Images

2332 točk

1526 točk v prvi, 806 točk v drugi sezoni. Foto: Reuters

828 skokov

Povprečje: 8,3 skoka na tekmo. Foto: Guliver/Getty Images

681 asistenc

Povprečje: 6,8 asistence na tekmo. Foto: Getty Images

Osebni rekord: 42 točk

42 točk je dosegel na dveh tekmah: 19. novembra proti Phoenixu in 18. novembra proti SA Spurs. Skakalni rekord – 18 skokov. Trikrat pa se je podpisal pod 15 asistenc. Foto: Getty Images

Povprečje: 23,3 točke, 8,3 skoka in 6,8 asistence

V tekoči sezoni pa njegovo povprečje znaša 28,8 točke, 9,5 skoka in devet asistenc. Foto: Reuters

Gospod(ič) trojni dvojček

17 trojnih dvojčkov. Od tega devet v letošnji sezoni. Foto: Reuters

Ko zmanjka statističnih rubrik

Ob stoti tekmi se je mogoče s statistiko igrati na sto in en način. Lahko zapišemo, da je Dončić zgrešil 517 metov za tri točke, da je izgubil 368 žog, storil 200 osebnih napak, zapravil 187 prostih metov …

S statistiko odlično podkovani Američani sicer skoraj na vsaki tekmi postrežejo s kakšnim zgodovinskim mejnikom ter redno ponujajo številčne primerjave, na podlagi katerih je mogoče skleniti, da je Dončić vsaj primerljiv ali celo boljši od legend lige na takšni razvojni stopnji.

Foto: Getty Images

A za številnimi Ljubljančanovimi vrlinami ne stojijo številke. Energija, ki jo kaže. Igralska domišljija s prirojeno težnjo po potezi več. Izjemen pregled nad igro. Predvidevanje in odzivnost. Neizmerna tekmovalnost in samokritičnost. Vse to so elementi, za katere v statistikah ni prostora, a delajo slovenskega reprezentanta v ligi NBA edinstvenega.

Za nameček pa se letos ne spopada več z očitki na račun velikega razkoraka med osebno uspešnostjo in klubskim rezultatom. Če je bil namreč Dallas v njegovi prvi sezoni daleč od končnice, je letos slika drugačna. Z 21 zmagami na 32 tekmah so namreč Teksašani na varni strani, globoko zasidrani med virtualnimi udeleženci končnice.

V dobršni meri prav zaradi Dončića. Ker je letos še boljši in ker boljše dela tudi soigralce. "Iskreno, nisem pričakoval takšnega preskoka. A ekipa je na prvem mestu. Pomembno je, da zmagujemo. Cilj ostaja končnica," skromno dodaja po stoti tekmi v najmočnejši ligi na svetu.