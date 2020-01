Senegalski fenomen: deset minut za 110 tisoč glasov

Ko je Boston prehitel polnočno praznovanje vstopa v novo leto in z rezultatom 109:92 ugnal Charlotte, so pristaši Keltov zaman čakali, da bo na parket stopil najvišji košarkar v ligi, kar 231 centimetrov visoki Tacko Fall. Boston ga je namreč medtem že vrnil v razvojno ligo k moštvu Maine Red Claws.

Afričan je pred tem postal prava atrakcija in ljubljenec navijačev. Po spletu kroži več posnetkov s tekem Bostona, na katerih navijači od trenerja zahtevajo, naj v igro vendarle pošlje tudi Falla. Ko je Brad Stevens uslišal prošnje, navdušenju ni bilo videti konca.

Košarkarjeva priljubljenost se medtem zrcalo tudi v glasovanju za All-star. Bostonov center je namreč v prvem tednu prejel 110.269 glasov. To ga med visokimi košarkarji vzhodne konference uvršča na visoko šesto mesto.

Prva zvezdnika prvega tedna glasovanja sta sicer Evropejca - Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo.

Tacko Fall je v dresu Bostona priložnost dobil na treh tekmah. Skupno je na parketu prebil deset minut in pol. Pri tem je bil zelo aktiven, saj je dvakrat dosegel štiri, enkrat pa pet točk. Senegalski center, ki v višino meri kar 231 centimetrov in z dlanjo doseže višino košarkarskega obroča, njegov razpon rok pa presega 2,5 metra, se je sicer klubom lige NBA predstavil že na naboru. A ni bil izbran. Poleti so se pri Bostonu vseeno odločili, da ga preizkusijo in mu ponudijo priložnost. Danes 24-letni Senegalec se je sicer rodil v Dakarju, v ZDA pa se je preselil pred osmimi leti. Srednjo šolo je obiskoval v Houstonu, študentsko košarko pa igral na univerzi na Floridi (UCF).

