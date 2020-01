Zgodba, ki para srce: z Dončićem nad napade epilepsije #video

Dečka z barvitim plakatom, na katerem je pisalo "Moj zdravnik pravi, da mi spremljanje Luke pomaga pri epilepsiji. Devet mesecev brez napadov!", je v množici oboževalcev opazil pomočnik glavnega trenerja pri Dallas Mavericks Darrell Armstrong in ga odpeljal do Luke Dončića.

Seizure free for 9 months & a 📸 with @luka7doncic to celebrate 🙌 #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/AfzCJTjJ8x