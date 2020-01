Nova matematika Dončićevih minut

"Želimo ga svežega takrat, ko se tekma odloča," o novi strategiji in vlogi Luke Dončića razmišlja trener Dallasa Rick Carlisle, zadovoljen, da je s svojimi soigralci v novo leto vstopil z zmago nad Brooklynom (123:111). Čeprav je Dallas znova navdušil z ekipnim pristopom in osvetlil dolžino klopi, pa je bil prvi zvezdnik prav Dončić (31 točk, 13 skokov), ki po tekmi seveda ni mogel mimo komentarjev o največjem številu glasov v boju za mesto v prvi peterki tekme All-star.

Kar šest zaporednih domačih tekem bo do 12. januarja odigral Dallas. Niz so Luka Dončić in soigralci začeli z zmago nad Brooklynom, ki je imela dodatno vrednost. Ne le zaradi predhodnih dveh porazov, temveč predvsem zaradi dejstva, da za Teksačane ne igrata poškodovana Tim Hardaway in Kristaps Porzingis. Prav zaradi tega je bilo še toliko bolj pomembno, da so svoj prispevek dali vsi igralci, na katere je stavil trener Rick Carlisle. Tezo o močni Dallasovi klopi so tokrat potrdili predvsem Seth Curry (25 točk), Maxi Kleber (19) in Boban Marjanović (10), obenem pa se je ekipa v drugem delu izkazala tudi v svojih obrambnih nalogah. Kljub ekipni zmagi dvomov o prvem igralcu tekme ni bilo - Luka Dončić.

Nova strategija

Ljubljančan je v primerjavi s predhodnima predstavama popravil odstotek meta iz igre, 31 točkam pa je dodal še 13 skokov in 7 asistenc. Blestel je predvsem v zadnjem delu tekme, kar bi utegnila biti tudi posledica nekoliko spremenjene strategije. Dončić je bil namreč prvih minut oddiha deležen že v prvi četrtini, tudi v nadaljevanju tekme ga je Carlisle pogosteje poklical na klop. "Igra preveč oziroma preveč strnjenih obdobij. Iščeva rešitve. To je velik izziv, saj je Luka košarkar ritma. A če pogledamo celotno sliko, je dejstvo, da ga potrebujemo svežega v odločilnih trenutkih. Danes nam je uspelo," o novi matematiki Dončićevih igralnih minut razmišlja Carlisle.

Vodilni la lestvici glasovanja za All-star tekmo. Foto: Getty Images

Ne le Luka …

"Pravila ni. Na nekaterih tekmah bom igral bolj strnjeno, na drugih ne. S trenerjem se bova pogovarjala in spremljala, kaj mi najbolj ustreza. Tokrat je delovalo dobro. Je bila pa to dobra ekipna predstava. Jasno, pogrešamo Tima in Kristapsa. A kdor igra, mora prispevati svoj delež. Vselej trdim, da imamo nekaj odličnih igralcev," pa je po tekmi, na kateri je igral 34 minut, kar je celo nekaj več od povprečja, razmišljal Luka. A še pred tem se je zadržal v pogovoru z Brooklynovim centrom DeAndrejem Jordanom, s katerim sta bila v Dallasu tesno povezana. Tudi zaradi tega sta si tokrat izmenjala dresa.

Številka ena

Dončić, trenutno tretji strelec, 17. skakalec in tretji asistent lige, pa je bil tokrat v središču pozornosti tudi zaradi prvih vmesnih rezultatov glasovanja navijačev za začetni peterki tekme All-star. Ti so potrdili novo globalno fazo "dončićmanije". Luka je namreč do zdaj prejel največ glasov med vsemi zvezdniki, natančneje 1.073.957. "Neverjetno. Vsem, ki so glasovali zame, se ne morem primerno zahvaliti, da bi resnično izrazil hvaležnost. Cenim vsak glas. Kot bi se mi uresničile sanje," je v slačilnici priznal Luka, ki si prihodnji mesec lahko obeta prvi nastop na tekmi vseh zvezd v Chicagu. Ne le zaradi glasov navijačev. Letos je namreč raven svoje igre dvignil do te mere, da ga bodo mediji in igralci le stežka spregledali.