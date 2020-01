Orlando v zadnji četrtini povsem ohladil Vročico, Harden z novo pričesko spet navduševal

Košarkarji Miami Heat so na petkovem gostovanju pri Orlando Magic izgubili s 85:105. Če so Goran Dragić in soigralci v tretji četrtini dosegli 35 točk, kar je njihov letošnji rekord sezone, jim v zadnji ni šlo po načrtih. Gostitelji so jih ustavili pri zgolj šestih točkah. Slovenec je v 21 minutah vknjižil osem točk, šest skokov, tri asistence in izgubil tri žoge. James Harden, ki si je tokrat omislil kitke, je ob zmagi Houstona a 118:108 nad Philadelphio prispeval trojni dvojček, dosegel je 44 točk, 11 skokov in prav toliko asistenc.

Slab večer je za Miami Heat, ki je po porazu z Washington Wizards priznal premoč še eni ekipi, ki mu gleda v hrbet. Tokrat Goran Dragić in soigralci niso bili razpoloženi pri Orlando Magic, kjer jim igra v napadu ni stekla.

Zadnjič so na gostovanju vodili ob koncu uvodne četrtine (22:19), ki so jo domači dobili s +5 (27:22) in po njej vodstva niso več izpustili iz rok. Ob polčasu so vodili za 12, nato ušli na +18, a se je Miami vrnil v igro in v zadnjih 12 minut igre vstopil s petimi točkami zaostanka (79:84). Nato pa popoln mrk Vročice. Orlando ji je dopustil zgolj šest točk in slavil zanesljivo zmago. Ob tej je bil najboljši strelec (25 točk) Terrence Ross, črnogorski center Nikola Vukčević se je podpisal pod dvojni dvojček (20 točk, 11 skokov). Pri Miamiju sta ga vknjižila prvi strele Jimmy Buttler (23 točk, 10 skokov) in Bam Adebayo (14 točk, 10 skokov).

Slovenski organizator igre Goran Dragić je v 20 minutah in pol igre v statistiko vpisal osem točk, šest skokov, tri asistence in tri izgubljene žoge.

Miami s 25 zmagami ostaja tretje moštvo vzhodne konference, Orlando je s 16 osmi. Dragićeve nov obračun čaka v noči na ponedeljek, ko bodo gostili Portland.

Harden s 14. trojnim dvojčkom z vsaj 40 točkami

Košarkarji Houston Rockets so pred domačimi gledalci na krilih Jamesa Hardna premagali Philadelphia 76ers.

James Harden je na parket stopil z novo pričesko in navdušil z novim trojnim dvojčkom. Foto: Reuters Američan si je tokrat omislil novo pričesko, nosil je kitke, in znova navdušil pod koši. Ustavil se je pri 44 točkah, 11 skokih in 11 asistencah, kar je njegov 14 trojni dvojček z vsaj 40 točkami. Več, 22, jih je v zgodovini NBA dosegel le Oscar Robertson. Eno boljših tekem je ob zmagi odigral Švicar Clint Capela, obračun je končal z dvojnim dvojčkom (30 točk, 14 skokov). Pri poražencih je bil najbolj razpoložen Ben Simmons (29 točk, 12 skokov, 11 asistenc).

Boston je po slabšem uvodu srečanja z Atlanto doma prišel do zmage (109:106). Jaylen Brown je k njej prispeval 24 točk in 10 skokov, pri gostih je Trae Young dosegel 28 točk in 10 asistenc. Boston ostaja drugi na vzhodu.

Ob zmagi Phoenix Suns nad New York Knicks se je z 38 točkami izkazal Devin Booker, Portland pa je do zmage nad Washington Wizard prišel z izdatno pomočjo Damiana Lillarda (35 točk).

Luka Dončić bo z Dallasom na delu v noči na nedeljo, gostili bodo Charlotte Hornets. Denver Vlatka Čančarja bo takrat gostoval v prestolnici.

Lestvica: