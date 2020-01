Ne le Dončić, nore rekorde ruši tudi Prepelič #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klemen Prepelič in Alen Omić sta se v nedeljo izkazala proti Murcii.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Po Luki Dončiću in Goranu Dragiću, ki navdušujeta v ligi NBA, je v zadnjih dneh nase opozoril še eden izmed zlatih reprezentantov, ki so leta 2017 pomagali Sloveniji do nepozabnega evropskega naslova. V Španiji se je izkazal Klemen Prepelič. Ostrostrelec Juventuta, s katerim se je pred kratkim predstavil tudi na evropski tekmi v Ljubljani, je izjemno sezono, v kateri se lahko pohvali s statusom najboljšega strelca tako španskega prvenstva (liga Endesa) kot tudi tekmovanja EuroCup, kronal z novim podvigom.

🔥 ¡HISTÓRICO @KlemenPrepelic!

3️⃣1️⃣ puntos en apenas 2️⃣0️⃣ minutos. ¡Nunca nadie antes había enchufado tanto en tan poco tiempo!#LigaEndesa pic.twitter.com/H7zCSRcNrS — Liga Endesa (@ACBCOM) January 5, 2020

V nedeljo je na srečanju 16. kroga španskega prvenstva med Joventutom in Murcio tako blestel, da je postavil nov rekord tekmovanja. Zmaga je ostala v Badaloni, 27-letni Štajerec pa je ob izvrstnem metu (za tri točke 4/9, za dve točki 4/7 in prosti meti 11/13, dodal pa je pet asistenc) dosegel 31 točk in bil s statističnim indeksom 31 najboljši strelec zmagovalne ekipe.

Klemen Prepelič in Luka Dončić bosta junija združila moči na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Foto: Vid Ponikvar

Košarkarska javnost je njegov dosežek lahko še toliko bolj občudovala, saj je na parketu prebil zgolj 20 minut in 43 sekund. Prepelič je s tem popravil rekord Francoza Thomasa Heurtela, ki je v prejšnji sezoni dosegel 30 točk v 20 minutah in 27 sekundah. Branilcu Barcelone je to uspelo prav na srečanju proti Joventutu, katerega dres v tej sezoni nosi Prepelič.

Nepozabna trojka Prepeliča ob zvoku sirene z druge igralne polovice:

Najboljši strelec španskega prvenstva je pred kratkim doživel veliko čast, saj je poskrbel za najbolj atraktivno potezo dozdajšnje sezone EuroCupa. V tekmovanju, kjer je slovenske barve branila Cedevita Olimpija in po skupinskem delu ostala brez napredovanja, je z neverjetno trojko, doseženo krepko s svoje igralne polovice, v zadnji sekundi odločil o zmagovalcu na srečanju s turškim predstavnikom Darušafako.