Nova pravila (za) Gorana Dragića

Že ko je leta 2017 kot kapetan slovenske reprezentance na široko odprl vrata Luki Dončiću in ga kot mentor popeljal v nov svet ter mu pomagal do mesta v peterki EuroBasketa, je Goran Dragić dokazal, da ni sebični zvezdnik, ki bi svoj status postavljal pred ekipne cilje. Tudi značajsko nikoli ni bil košarkar, ki bi se krčevito oklepal zvezdniškega statusa in se bal konkurence. Ko je v zaključku pretekle sezone prav proti Dallasu prišel do trojnega dvojčka, s katerim je zasenčil rojaka, tega ni bilo mogoče razumeti v duhu dokazovanja proti mlademu zvezdniku, temveč izključno kot prispevek v boju za končnico.

In ko je letos slovenski košarkarski prostor zajela "dončićmanija", na račun katere je bil sam večkrat neupravičeno medijsko prezrt, je Gogi potrpežljivo vztrajal na svoji poti, igral svojo igro in, če je bilo treba, novinarjem pomagal pri iskanju presežnika za Dončića. Zato tudi nedeljske vrhunske predstave proti Portlandu, med katero je v slabih 30 minutah dosegel 29 točk, 13 asistenc in 3 skoke, ne gre razumeti nič drugače kot – Gogijevo igro.

Trenerjeva hvalnica

"Naj nihče ne pozabi, da gre za igralca s tekme zvezd. Njegov primer je dober tudi za vse druge v ekipi, predvsem za mlajše. Če želiš biti del ekipe, se moraš žrtvovati. Pri Goranu se to čuti. Seveda, zlahka bi bil član prve peterke. Verjamem, da bi si tega tudi zelo želel. A v danem položaju, pri čemer se ne želim spuščati v pojasnjevanje vseh različnih razlogov, je za nas zelo koristno, da v igro prihaja s klopi. V tej vlogi je nato sposoben odigrati tudi takšno tekmo, kakršno je proti Portlandu," je po zmagi Dragića hvalil trener Erik Spoelstra.

Miamijeva zmaga, 26 na 36 tekmah in 17 na 18 domačih tekmah, s katero nekdanji prvaki ostajajo na tretjem mestu lestvice vzhodne konference, je imela še dodatno težo. Na tekmi je namreč zaradi težav s hrbtom manjkal prvi zvezdnik ekipe Jimmy Butler, zato so morali več pokazati preostali. S predstavo sezone predvsem Dragić, pa rezervist James Johnson (12 točk) in člana prve peterke Bam Adebayo (20) ter Derrick Jones (19).

Ogenj, ki ne ugasne

Gogi je bil znova gonilna sila. Zmaj oziroma Dragon, kot mu pravijo Američani. Čeprav se je poleti glasno govorilo o morebitni selitvi, čeprav je imel letos znova kar nekaj zdravstvenih težav in je izpustil deset tekem, obenem pa je ostal brez vloge prvega organizatorja igre, dokazuje, kako pomemben član Miamijevega moštva je. Izkušeni adut s klopi, na račun katerega so boljši tudi drugi.

Foto: Reuters

Že ko se je poleti v Ljubljani pripravljal na novo sezono, pred katero je izkoristil pogodbeni člen in se odločil za dodatno leto na Floridi, v katerem mu pripada dobrih 19 milijonov ameriških dolarjev, je razmišljal o igralskih spremembah. Zaveda se, da ni več 23-letni mladenič, ki se lahko zapodi v vsako raketo. Igro je nekoliko prilagodil, ji odvzel nekaj vihravosti in prodornosti, a dodal nekaj prilagodljivosti, odzivnosti in zrelosti.

"Brez izgovorov"

Uveljavil se je v vlogi šestega moža. V povprečju igra dobrih 28 minut. V tem času v povprečju dosega 15,9 točke, 5 asistenc in 3,2 skoka. Je drugi strelec hita vzhodne konference. Ob težavah Butlerja je hitro prevzel še vlogo prvega moža. "Jimmy daje ekipi intenzivnost. Pozna se, ko ga ni. A ne iščemo izgovorov. Smo dovolj samozavestni in imamo dovolj dolgo klop, da moramo to nadomestiti. Tokrat se je izkazal James Johnson. Prva peterka je začela dobro, tudi igralci s klopi smo bili vroči. Ekipna predstava. Gremo naprej," je po zmagi dejal Dragić.

Doma je Miami skoraj nepremagljiv. 18 tekem, 17 zmag. Tako uspešna ni nobena ekipa v ligi. Manj zanesljivi so Dragić in soigralci v gosteh, kjer so polovično uspešni (9:9). Razmerje bodo skušali zdaj popraviti z nizom treh gostujočih tekem. Indiana. New York, Brooklyn. "Če nimamo podpore naših izjemnih navijačev, je seveda težje. A tudi v gosteh moramo strniti svoje vrste. To je izziv za vse nas," sporoča zlati slovenski kapetan.