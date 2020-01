Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijač Jiangsu Dragons, kitajskega košarkarskega prvoligaša, na klopi katerega sedi Memi Bečirović, si je zaradi incidenta, ki ga je zakuhal prejšnji teden, prislužil dosmrtno prepoved obiskovanja tekem elitne kitajske košarkarske lige CBA. Kazen je doletela tudi slovenskega trenerja, ki je izgubil živce in žaljivemu navijaču dal klofuto.

Daleč od oči, daleč od srca, bi lahko zapisali za nekdanjega selektorja slovenske košarkarske reprezentance Memija Bečirovića, o katerem je v zadnjih letih v Sloveniji slišati bolj malo. Odkar je pred desetletjem zapustil klop Olimpije, je delal v Belgiji, Iranu in od leta 2016 na Kitajskem, kjer v tamkajšnji najboljši košarkarski ligi, ki jo imajo za najboljšo v Aziji, vodi ekipo Jiangsu Dragons.

V zadnjih dneh se je 58-letni slovenski trener, ki ga poznamo tudi kot očeta nekdanjega slovenskega košarkarskega asa Sanija Bečirovića, znašel v središču pozornosti, a ne s kakšnim rezultatskim podvigom, kot bi si verjetno želel, ampak zaradi incidenta, o katerem v zadnjih dneh razpreda kitajska košarkarska javnost.

Prejšnji teden je na domači tekmi proti ekipi Liaoning Flying, ki so ga košarkarji Jiangsu Dragons izgubili (103:111), dobrih pet minut pred koncem tekme izgubil živce. Razlog je bil nek navijač domače ekipe, ki je ob igrišču žalil najprej nasprotnikovega košarkarja in potem še Bečirovićevo ženo, zaradi česar je nastalo fizično obračunavanje s slovenskim trenerjem oziroma bolje rečeno neolikani navijač je prejel klofuto.

Kaj se je zgodilo?

Kitajcu dosmrtna prepoved, Slovencu vabilo na tekmo All-Star

Incident je na Kitajskem dvignil precej prahu, zdaj pa so iz vodstva lige CBA poskrbeli za epilog. Krajšo je potegnil navijač, ki si je zaradi žaljenja opomin prislužil že novembra lani. Na tekme najboljše kitajske košarkarske lige ne bo imel več pravice vstopa, prislužil si je namreč dosmrtno prepoved.

Ob tem so v vodstvu tekmovanja kaznovali tudi Bečirovića, ki je moral izpustiti nedeljsko tekmo, ob tem pa tudi seči v žep. Na bančni račun lige CBA bo moral nakazati 50 tisoč yuanov oziroma 7.200 ameriških dolarjev, a to je očitno le kozmetična kazen, saj so Bečirovića skupaj z njegovo ženo v opravičilo kot posebna gosta povabili na CBA tekmo All-Star, ki bo prihodnji konec tedna v Guangzhouju.

Slovenijo je vodil na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Turčiji. Foto: Reuters

Jangsu je v rezultatski krizi

Jiangsuju, ki je izgubil tudi nedeljsko tekmo proti Nanjing Tongxiju, sicer v zadnjem času ne gre najbolje. Izgubil je vseh šest tekem, ki jih je v zadnjih dveh tednih odigral.

Na prvenstveni lestvici je med kitajskimi prvoligaši, ki jih je 20, trenutno na 15. mestu. V 25 tekmah je zabeležil devet zmag in 16 porazov.