Memi Bečirović se vrača na Kitajsko, kjer bo moral najprej v karanteno

Prav na Kitajskem je izbruhnil koronavirus, ki se je razširil povsod po svetu in povzročil pravi kaos. V državi izvora se, kot kaže, postavljajo stvari proti ustaljenim tirnicam, saj je klubsko vodstvo košarkarskega kluba Jiansu Dragons poklicalo slovenskega strokovnjaka Memija Bečirovića, naj se vrne v klub, v katerem je že vse od leta 2015.

"Zdaj moram nazaj. Konec prihodnjega tedna. Povezave so sicer slabše, saj vozi praktično le Air China, medtem ko imajo preostale letalske kompanije preklic poti na Kitajsko do konca marca. Zahteval sem, da mi uredijo direktno linijo iz Frankfurta v Šanghaj, od koder me bodo nato v približno 300 kilometrov oddaljeni kraj, kjer sem trener, odpeljali z avtom," je za Sportal povedal Bečirović, s katerim bomo v ponedeljek zjutraj objavili intervju tudi o tem, kako je bilo na vzhodu v času izbruha koronavirusa.

Najprej ga čaka 14-dnevna karantena

Kot so sporočili v tamkajšnjih košarkarskih krogih, se bo liga nadaljevala v začetku aprila. Do konca je še 16 krogov in končnica, ni pa še povsem jasno, kako bodo vse tekme izpeljali. Morda se odločijo za turnirski način.

Memi je v Sloveniji že vse od 21. januarja. Sprva je prišel v domovino, ker so Kitajci 22. januarja proslavljali novo leto, nato pa se je zaradi koronavirusa njegov postanek v Mariboru podaljšal za dva meseca.

Najprej bo moral 14 dni v domačo karanteno. Foto: Vid Ponikvar

"Moja ekipa trenira. Tisti Kitajci, ki so že bili v karanteni. Ko bom prišel na Kitajsko, bom bil najprej 14 dni v domači karanteni, nato pa se bom lahko priključil ekipi. Sicer pa se na Kitajskem vse bolj odpira. Šole sicer še ne, zato pa že nekatere restavracije. Verjamem, da bi lahko čez približno tri tedne, oziroma nekje sredi aprila nadaljevali z ligo. Moral pa bom opraviti domači del karantene, preden bom lahko začel delati na parketu," je sporočil Bečirović, ki bo prihodnje leto praznoval okroglo obletnico (60. rojstni dan).